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Besni Organize Sanayi Bölgesi'ne Ucuz ve Kaliteli Elektrik Sağlayacak Proje Devreye Alındı - Son Dakika
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Besni Organize Sanayi Bölgesi'ne Ucuz ve Kaliteli Elektrik Sağlayacak Proje Devreye Alındı

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçeleri ile Besni Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen '154 kV Besni OSB TM İrtibat Hatları Projesi' devreye alındı. Proje sayesinde Besni merkez, Gölbaşı ve Besni OSB'ye kesintisiz kaliteli elektrik sağlanacak ve yüksek maliyetli elektrik kullanımı sorunu çözülecek. Bu durumun Besni OSB'ye yeni yatırımlar ve istihdam alanları getirmesi bekleniyor.

Besni Organize Sanayi Bölgesi\'ne Ucuz ve Kaliteli Elektrik Sağlayacak Proje Devreye Alındı
05.01.2024 - 16:11,
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Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçeleri ile Besni Organize Sanayi Bölgesi'nin uzun yıllar kaliteli ve ucuz elektrik ihtiyacını karşılayacak olan "154 kV Besni OSB TM İrtibat Hatları Projesi" devreye alındı.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, TEİAŞ Bölge Müdür Yardımcısı Nurhak Aydoğdu, İşletme Bakım Müdürü Hasan Şaloğlu, Tesis Kontrol Müdürü Hüseyin Civelek, Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Merinos Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan ve siyasilerin katılımı ile trafo devreye alındı. Proje kapsamında trafo merkezi 70 milyon 242 bin 999 TL, iletim hattı ise 59 milyon 650 bin 977 TL'ye mal oldu.

Proje, 2022 Yılında Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu'nun girişimleri ile gündeme getirilmiş, dönemin Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın destekleri ile hayata geçirilmişti. Trafo merkezinin yapımı yaklaşık 1.5 yıl sürdü.

Trafo merkezinin devreye girmesi ile birlikte hem Besni merkez, Gölbaşı ve Besni Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kullanıcılara kesintisiz kaliteli elektrik sunuldu. 154 KW'lık trafo merkezi ile birlikte Besni OSB'nin en büyük sorunları arasında gösterilen yüksek maliyetli elektrik kullanımının önüne geçilmiş oldu. Ucuz elektrik ile birlikte Besni OSB'nin yatırımcıların gözdesi haline gelmesi ve yeni istihdam alanları oluşturması bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Besni Organize Sanayi Bölgesi'ne Ucuz ve Kaliteli Elektrik Sağlayacak Proje Devreye Alındı - Son Dakika


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