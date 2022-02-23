BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı

23.02.2022 14:51
BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş (BEST) Elektrik Üretim Atölyesi İşçileri, Toplu Sözleşmeden duydukları memnuniyeti Toplu İş Sözleşmesi heyeti ve yöneticileriyle pasta keserek kutladı.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş (BEST) Elektrik Üretim Atölyesi İşçileri, Toplu Sözleşmeden duydukları memnuniyeti Toplu İş Sözleşmesi heyeti ve yöneticileriyle pasta keserek kutladı.

Etkinlikte söz alan Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske, tüm çalışanlar adına desteklerinden dolayı Best A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

BEST İK'dan teşekkür

Sözlerine, Rona Yırcalı'nın memnuniyet mesajı ve selamlarını ileterek başlayan, İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü İsmail Orhan Sönmez, işçilere bu anlamlı jestleri ve davetleri için teşekkür etti. Sönmez, "10 yıldan beri kademeli olarak olgunlaştırdığımız çalışma modelimizde sizlere söz verdiğimiz noktalara ulaştık. Sözümüzü tuttuğumuz ve diğer işyerlerine örnek olabilecek çalışma koşullarını çalışanlarımıza sunduğumuz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

BEST A.Ş Fabrika Direktörü Devrim Demirbaş ve Kalite Test Direktörü Korkut Ergül'ün de katıldığı etkinlik, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafları çekimleriyle sona erdi. - BALIKESİR

BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı
BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı
BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı
BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı

YORUMLAR
500
34 yıl sonra Girit Battaniyesi üretildi 34 yıl sonra Girit Battaniyesi üretildi Hayırsever iş adamı Gasilhane bağışladı Hayırsever iş adamı Gasilhane bağışladı

Balıkesir Elektromekanik, Türk Metal Sendikası, Rona Yırcalı, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:57:36. #1.12#
SON DAKİKA: BEST işçileri maaş zammını pastayla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement