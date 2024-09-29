Beyağaç Karpuzundan Pekmez Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Beyağaç Karpuzundan Pekmez Üretimi

Beyağaç Karpuzundan Pekmez Üretimi

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde karpuz fiyatları düşünce, çiftçi pekmez üretmeye başladı.

29.09.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde adına festivaller düzenlenen beyaz uzun karpuzu tarlasına eken çiftçi, karpuz para etmeyip tarlada kalınca arayış içine girdi. Tadı, rengi ve aroması diğer karpuzlardan farklı olan Beyağaç Karpuzundan ilk kez pekmez üretildi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde uzun yıllar üretilen, ilçenin adıyla anılan ince uzun, dışı beyaz içi kırmızı, lezzetli, karpuzlar 20 yıl aradan sonra iki yıl önce tekrar üretilmeye başlandı. Adına festivaller düzenlenen, ihraç edilen karpuzların tohumlarını ilçe halkından toplayan çiftçi Mehmet Özdemir, tarlasına 2022 yılında tohumu çoğaltmak için 'Beyağaç Karpuzu' ekti. Meşhur karpuzlardan elde ettiği tohumlardan fide yetiştiren Özdemir, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde bulanan 10 dönümlük tarlasına karpuz ekti. Ağırlıkları 20 kilograma yaklaşan büyük karpuzları üretmeyi başaran çiftçi Özdemir, karpuz fiyatı toptan 1 TL'ye gerileyince satmaktan vazgeçti.

Arayış içine girdi

Ürettiği karpuzlar para etmeyince tarlasındaki 30 tona yakın meşhur Beyağaç Karpuzunun heba olmaması için arayış içine giren çiftçi Mehmet Özdemir, karpuzdan pekmez üreterek ürününü değerlendirmek için hareke geçti. Sabah erken saatlerde aracının arkasına bağladığı römorka karpuz toplayan Özdemir, karpuzları tek tek yıkadıktan sonra kabuklarını soyup, karpuzları ezerek, karpuz suyu elde ediyor. Karpuz suyunu süzerek çekirdeklerinden ayıran Özdemir, odun ateşinde bakır kazanlarda karpuz suyunu yaklaşık sekiz saat kaynatarak karpuz pekmezi elde ediyor.

Fiyatı düştü, pazarı bitti

Büyük bir hevesle 10 dönümlük tarlasına meşhur karpuzdan diktiğini ancak ilk zamanlar dilimle çok yüksek fiyatlara satılan karpuzun son dönemde para etmediğine dikkat çeken Mehmet Özdemir, "Bir zamanlar çok meşhur olan ilçemizin uzun karpuzu artık üretilmiyordu. Ben ilçedeki yaşlılardan ata tohumlarını toplayarak iki yıl önce tohumu çoğaltmak adına tarlama karpuz ektim. Meşhur karpuzun tohumunu çoğalttıktan yılbaşında tohumları ekerek karpuz fidanları ürettim. 10 dönümlük tarlama bu karpuz fidanları diktirdim. Çapalattım. Suladım, aylarca emek verdim, masraf ettim. Gerçekten de istediğim gibi çok büyük karpuzlar üretmeyi başardım. Karpuz rekoltemiz çok güzel oldu. Ancak, hasada başladığımızda kilogramı toptan 7 TL olan karpuz fiyatı bir anda kilogramı toptan 1 TL'ye geriledi. Fiyat düşüp Pazar bitince bin bir emekle ürettiğim karpuzları tarlada çürümeye bırakmak istemedim. Arayış içine girdim" dedi.

20 kilogram karpuz suyundan bir kilogram pekmez

Tadı, rengi ve aromasıyla çok farklı olan Beyağaç meşhur karpuzundan pekmez üretmeye karar verdiğini anlatan Mehmet Özdemir, "İşçilere para verip daha çok zarar etmemek için her sabah arabamın arkasına bağladım römorka karpuz toplayıp geliyorum. Karpuzları tek tek yıkadıktan sonra kabuklarını soyuyorum. Karpuzları ezerek karpuz suyu elde ediyorum. Çekirdeklerinden ayrılmış karpuz suyunu bakır kazanlarda, odun ateşinde yaklaşık sekiz saat kaynattıktan sonra karpuz pekmezi elde ediyorum. Karpuzdan pekmez yapmak için daha öncede çalışmalar yapıldı ancak başarılı olunamadı. Ben pekmez yapmayı çok iyi bildiğim için karpuz pekmezini üretmeyi başardım. Yaklaşık 20 kilogram karpuz suyundan 1 kilograma yakın karpuz pekmezi elde ediyorum. Karpuz pekmezinin tadı aroması, üzüm pekmezine göre çok farklı ve bana göre daha güzel. Kışın insanların sağlıklarını koruması, daha çok enerjik olması için mutlaka tamamen organik, ürettiğim karpuz pekmezinin tadına bakmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Özdemir, Çiftçilik, Beyağaç, denizli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyağaç Karpuzundan Pekmez Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 06:13:39. #1.13#
SON DAKİKA: Beyağaç Karpuzundan Pekmez Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement