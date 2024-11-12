Beyağaç\'ta Zeytinyağı Fabrikası Yeni Hasat Sezonuna Başladı

Ekonomi

DENİZLİ (İHA) – Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede geçen yıl kurulan zeytinyağı fabrikasının yeni hasat sezonu çalışmalarına başladığını belirtti.

Beyağaç ilçesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve işletmesi Beyağaç Belediyesi tarafından yürütülmekte olan zeytinyağı tesisi vatandaşların ve üreticilerin hizmetine açıldı.

Kırsalda üretimi artırmak ve çiftçinin daha fazla kalkınmasına destek vermek amacıyla tarım ve hayvancılığa büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2023'te bir ilke imza atarak Beyağaç ilçesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinyağı Üretim Tesisini hizmete açtı. Zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Beyağaç ilçesi ve bölgesine hizmet veren tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte çiftçiler büyük bir sevinç yaşadı. 2023 yılı sezonu boyunca hizmet veren ve işletmesi Beyağaç Belediyesi tarafından yürütülmekte olan zeytinyağı üretim tesisinden geçtiğimiz üretim sezonunda yüzlerce üretici faydalandı. Beyağaç ilçesi ve bölgesindeki 646 üreticinin toplamda 506 bin kilogram zeytinin işlendiği tesiste, 115 bin kilogram zeytinyağı üretildi. Daha önce ürünlerini zeytinyağına dönüştürmek için şehir dışına götürmek zorunda kalan çiftçiler tesisin hizmete girmesiyle zaman, işgücü ve diğer tüm masraflardan da kurtuldu.

2024 hasat sezonu için de kapılarını üreticilere açan zeytinyağı üretim tesisinin üreticilere hizmet vermeye başladığını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Zeytinyağı fabrikamız, üreticilerimiz tarafından hasadı yapılan zeytinlerin sıkma işlemlerine başlamıştır. Tüm üreticilerimize bereketli bol bir hasat yılı dileriz" dedi. - DENİZLİ