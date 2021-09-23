Üye Girişi
Beyaz altın çeltikte hasat başladı - Son Dakika

Beyaz altın çeltikte hasat başladı

23.09.2021 00:57
Beyaz altın çeltikte hasat başladı, System.String[]

Türkiye'nin çeltik (pirinç) ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Edirne'de çeltik hasadı başladı.

Türkiye'nin çeltik (pirinç) ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Edirne'de çeltik hasadı başladı.

Edirne'de tava hazırlanması, su verilmesi, çeltik tohumu ve gübre ekimiyle uzun bir yetiştirme sürecinin ardından başaklara dolan çeltiğin biçerdöverlerle hasadına başlandı. Çiftçiler, Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat yapmanın heyecanını yaşıyor. Olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tavalarındaki suyun çekilmesi ile birlikte biçerdöverler yoğun hasat mesaisi için tarlalara girmeye başladı.

"Dönüm başına 700-750 kilogram civarı verim alınıyor"

Orhaniye köyü çiftçilerinden Süreyya Yaldız, "2021 yılı hasadımız başladı. Her yıl 750 kilo civarı verim alıyoruz. Geçen yıla göre girdi maliyetlerimiz artı. Beklentimiz en azından kilogram başına 5 lira olmasından yanaydı. Üretici olarak sıkıntılı günler yaşıyoruz. Verim olarak dönüm başına 700-750 kilogram civarı verim alınıyor" dedi.

"Biçerdöverler tarlaya girdi"

Şaban Avcı, "Mayıs ayında ekim yaptım. Şimdi hasatımı yapıyorum. Fiyatların daha yüksek olmasını bekliyoruz. Hasat başladı. Biçerdöverler tarlaya girdi. Bu yıl çeltikte dönüm başına 700-800 kilo civarında verim bekliyoruz" diye konuştu.

"Verim güzel gibi duruyor"

Orhaniye köyü çiftçilerinden Metin Oscar, "Verim güzel gibi duruyor. Ama bu yıl çok yağış alamadık. Düşmedi ama çeltik suyla olan bir ürün ama bir şekilde idare ettik. Çok masrafımız oldu. Bu yıl 4 bin liraya kadar masraf çıktı. Yağışın olmaması bizi etkiledi. Bu yıl da 800 kilo verim bekliyoruz" dedi. - EDİRNE

Türkiye, Pirinç, Edirne, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beyaz altın çeltikte hasat başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu 00:18 Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı 00:07 Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasama yetkisini kendisine devreden kararname yayımladı Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı 23:25 Galatasaray'a gol attıktan sonra gözyaşlarına boğulan Emrah Başsan, o anları anlattı
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti 23:03 Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah 22:50 CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım, yani inşallah Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı 21:00 Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi 18:59 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti 17:17 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor Erman Toroğlu, Kayserispor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i yerden yere vurdu: Hakikaten tarih yazıyor         
00:30
İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek         
00:13
Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, canlı yayında anlattı: Kovid aşısı "yanlışlıkla" bebeklere yapıldı, iyi sonuçlar alındı         
23:58
CHP'den CHP'den "DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?" sorusuna yanıt: Önümüzdeki günlerde netleşir         
23:16
Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı Canlı yayında Hikmet Karaman'a imada bulunan Fatih Terim, taraftarına umut saçtı         
23:00
Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı         
21:44
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 01:26:38. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz altın çeltikte hasat başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement