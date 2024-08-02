Beyin Takımı İlim Derneği, Arnavutluk ve Makedonya'ya ziyaret düzenledi

Ekonomi

Beyin Takımı (BeTa) İlim Derneği tarafından Arnavutluk ve Makedonya'ya düzenlenen ziyarette, sanayi ve teknoloji alanında işbirliği imkanları değerlendirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk ve Makedonya'da MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin desteğiyle ziyaret ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Dernek yöneticileri ilk olarak Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Türkiye Mezunları Derneğini ziyaret etti.

Bu ülkede düzenlenen sanayi politikaları konulu çalıştayda Maarif Vakfı, Türkiye'nin Arnavutluk'taki ticari ataşeliği ve New York Tiran Üniversitesi yöneticileri hazır bulundu.

Çalıştayda, Türkiye ile Arnavutluk arasında sanayi ve teknoloji alanında yapılabilecek işbirlikleri ele alındı. New York Tiran Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve BeTa İlim Derneği arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Heyet, Arnavutluk'un ardından Makedonya'ya geçerek Ohrid'de kültür gezileri ve Üsküp'te akademik çalıştaylar düzenledi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Üsküp Ticaret Ataşeliği ile yapılan görüşmelerde, potansiyel işbirlikleri istişare edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BeTa İlim Derneği Başkanı Doç. Dr. Sabri Öz, 2 ülkeyi kapsayan ziyarete katılan ekibin, akademik değerlendirmelerle bir kitap yazacağını belirterek, "Gezimizde Türkiye ile Arnavutluk ve Makedonya arasındaki sanayi işbirliklerinin yanı sıra diğer ekonomik potansiyeli de ele aldık. Bu iki ülkeyle ticaret hacmimizin geliştirilmesi konusunda kültür ve turizmin de önem arz ettiğini gördük." ifadesini kullandı.