Beyin Takımı İlim Derneği, Arnavutluk ve Makedonya'ya ziyaret düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Beyin Takımı İlim Derneği, Arnavutluk ve Makedonya'ya ziyaret düzenledi

Beyin Takımı (BeTa) İlim Derneği, Arnavutluk ve Makedonya'ya düzenlediği ziyarette, sanayi ve teknoloji alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Dernek yöneticileri, ziyaretleri sırasında Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Türkiye Mezunları Derneği gibi kurumları ziyaret etti. Ayrıca, Türkiye ile Arnavutluk arasında sanayi ve teknoloji alanında işbirlikleri ele alındığı bir çalıştay düzenlendi ve iyi niyet sözleşmesi imzalandı. Makedonya'da ise kültür gezileri ve akademik çalıştaylar gerçekleştirildi ve potansiyel işbirlikleri istişare edildi. BeTa İlim Derneği Başkanı Doç. Dr. Sabri Öz, ziyaretin amacının Türkiye ile Arnavutluk ve Makedonya arasındaki sanayi işbirliklerini geliştirmek olduğunu belirtti.

02.08.2024 13:49
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Beyin Takımı (BeTa) İlim Derneği tarafından Arnavutluk ve Makedonya'ya düzenlenen ziyarette, sanayi ve teknoloji alanında işbirliği imkanları değerlendirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk ve Makedonya'da MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Üniversitesinin desteğiyle ziyaret ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Dernek yöneticileri ilk olarak Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Türkiye Mezunları Derneğini ziyaret etti.

Bu ülkede düzenlenen sanayi politikaları konulu çalıştayda Maarif Vakfı, Türkiye'nin Arnavutluk'taki ticari ataşeliği ve New York Tiran Üniversitesi yöneticileri hazır bulundu.

Çalıştayda, Türkiye ile Arnavutluk arasında sanayi ve teknoloji alanında yapılabilecek işbirlikleri ele alındı. New York Tiran Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve BeTa İlim Derneği arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Heyet, Arnavutluk'un ardından Makedonya'ya geçerek Ohrid'de kültür gezileri ve Üsküp'te akademik çalıştaylar düzenledi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve Üsküp Ticaret Ataşeliği ile yapılan görüşmelerde, potansiyel işbirlikleri istişare edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BeTa İlim Derneği Başkanı Doç. Dr. Sabri Öz, 2 ülkeyi kapsayan ziyarete katılan ekibin, akademik değerlendirmelerle bir kitap yazacağını belirterek, "Gezimizde Türkiye ile Arnavutluk ve Makedonya arasındaki sanayi işbirliklerinin yanı sıra diğer ekonomik potansiyeli de ele aldık. Bu iki ülkeyle ticaret hacmimizin geliştirilmesi konusunda kültür ve turizmin de önem arz ettiğini gördük." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Makedonya, Sabri Öz, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyin Takımı İlim Derneği, Arnavutluk ve Makedonya'ya ziyaret düzenledi - Son Dakika

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