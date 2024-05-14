Ekonomi

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Odaya ait Fasıl Mahallesi'ndeki havuç yıkama ve paketleme işleminin yapıldığı tesislerde çalışmaları takip eden Gencer, tarım sektörünün önemine dikkati çekti.

Çiftçiliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu belirten Gencer, "Çiftçilerimizin, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Çiftçimizin üretimde kalabilmeleri için desteklenmesi gerekiyor." dedi.