Beypazarı kurusu zamlandı - Son Dakika

Coğrafi işaretli ünlü Beypazarı Kurusunun kilogram fiyatı 45 lira oldu.

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na has bir çeşit kurabiye olan ünü ve lezzeti tüm ülkeye yayılan kurunun kilogram fiyatı 45 lira oldu. Küçük ve iri kesim olarak iki çeşidi bulunan kurunun tam tereyağlı olanının kilogram fiyatı 55 lira oldu.

Kahvaltıların ve çay ikramlarının vazgeçilmezi, un, süt, tereyağı, yaş maya, tuz, margarin, tarçın ve mahlepten imal edilen Beypazarı Kurusu iki kez fırınlanıyor ve bir yıl tazeliğini koruyor.

Kuru imalatçıları zammın artan maliyetlerden dolayı gerçekleştiğini ifade ettiler. - ANKARA