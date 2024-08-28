Beypazarı Ziraat Odası Başkanı: Mazot desteği başvuruları devam ediyor

Ekonomi

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçilere yönelik mazot desteği başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Ateş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin üreten çiftçilere yönelik 2024 yılı güz dönemi mazot desteği kapsamında, traktör ruhsatı ve çiftçi kayıt belgesi olan üreticilerin desteklenmesini sürdüğünü belirtti.

Başvuru yapan çiftçilere en az 5, en fazla 20 dekar üzerinden destekleme yapılacağını ifade eden Ateş, şartları taşıyan çiftçilerin "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresinden 15 Eylül'e kadar kayıt yaptırmaları gerektiğini kaydetti.