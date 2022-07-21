Beyşehir'de ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor - Son Dakika
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Beyşehir'de ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor

21.07.2022 13:55
Beyşehir'de ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde farklı ürünlerin ekilişinin yapıldığı alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde farklı ürünlerin ekilişinin yapıldığı alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler, yaz döneminin gelmesiyle sahaya çıkarak ay çiçeği, mısır ve sebze ekili tarlalarda hastalık ve zararlı kontrollerine hız verdi. Tarlalarda yetiştirilen ürünlerin gelişimlerini mercek altına alarak inceleyen ekipler çiftçileri de bilgilendiriyor. Ekipler, ilçede yağlık ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda yaptıkları hastalık ve zararlı kontrolleri esnasında makro ve mikro tespitlerin görsellerini de kurumun resmi sosyal medya hesabından paylaşarak takip eden çiftçileri ürün kaybına karşı uyarıyor, gerekli tavsiyelerde bulunuyor. Ekipler ayrıca hububat hasadının devam ettiği bu günlerde özellikle bu tarlaların yakınındaki sebze, meyve, ayçiçeği vb. ürünleri yetiştiren çiftçileri de kırmızı örümcek popülasyonlarındaki artışa karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıyor. - KONYA

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Konya'da çiftçiler buğday hasadına hazırlanıyor Konya'da çiftçiler buğday hasadına hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Hisarcık, Beyşehir, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyşehir'de ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir'de ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri sürüyor - Son Dakika
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