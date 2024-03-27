Beyşehir\'de Üreticilere Uygulamalı Budama Eğitimi Veriliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üreticilere uygulamalı budama eğitimi veriliyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çiftçi ziyaretleri ve saha kontrollerinin sürdüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, ilçede bulunan örtü altı üretim alanları, hububat ekili araziler ve meyve bahçelerinin yakından takip edildiği vurgulandı. Açıklamada, talepte bulunan üreticilere ziraat mühendisleri tarafından uygulamalı budama eğitimlerinin de verilmekte olduğu belirtilerek, "Ayrıca, bahçe ıslahı konularında üreticilerimize teknik destek de sağlanmaktadır. Tarımsal üretim alanlarında üreticilerimiz karşılaştığı herhangi bir problemle ilgili olarak İlçe Müdürlüğümüzden teknik destek de alabilmektedir. Üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu diliyoruz" denildi. - KONYA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybederek 8.806,72 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. S&P Global, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı. Analistler, küresel pay piyasalarında belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için iki kamu bankasına işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti. Kota uygulamasıyla birlikte daralan işlenmemiş altın arzının sorunlarını azaltmak amacıyla Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ithalat kotası verildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıma uğrayan Malatya kent merkezini ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında yapımına başlanan iş yeri ve konutlar yükseliyor. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yapılan incelemeler sonucunda Akpınar bölgesinde 5 bin 265 bağımsız birimden oluşan konut ve iş yerlerinin yapımına başlandığını belirtti. Malatya'yı hızla ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Babacan, inşaatların bir yıl içinde tamamlanacağını ve şehrin canlanacağını söyledi. Ayrıca, rezerv alanının genişletildiği ve 43 ayrı bölgede daha konutların yükseleceği bilgisi de paylaşıldı.
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin 2023 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Nisan 2024 tarihine kadar vermeleri gerektiğini duyurdu. Hazır Beyan Sistemi kullanma zorunluluğu olmasa da mükelleflere hızlı ve kolay bir şekilde beyanname gönderme imkanı sunulduğu belirtildi. Konut kira gelirlerinin süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda ise 21 bin TL'lik gelir vergisi istisnasından yararlanılamayacağı ve gecikme faizi ile vergi ziyaı cezası ödeneceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini ve 6'lı masa olarak adlandırılan ittifakın dağıldığını belirtti. Ayrıca, terör örgütlerine yönelik operasyonlardan, enflasyonla mücadeleye kadar birçok konuya değindi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu. Bakan Uraloğlu, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve yapılan yatırımları anlattı. Ayrıca, önemli projelerin devam ettiğini ve yeni projelerin planlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, ayrıca Nevşehir'e gelen turist sayısının artmasıyla ilgili olarak havalimanı ve iletişim altyapısının güçlendirileceğini söyledi.
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