Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı sona erdi - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı sona erdi

18.06.2022 17:27
Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı sona erdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tatlı su balığında yeni av sezonunun ilk günleri kasaları balıklarla dolan avcıların yüzü gülerken, beklediği avı gerçekleştiremeyen balıkçılar ise umutlarını önümüzdeki günlere taşıdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tatlı su balığında yeni av sezonunun ilk günleri kasaları balıklarla dolan avcıların yüzü gülerken, beklediği avı gerçekleştiremeyen balıkçılar ise umutlarını önümüzdeki günlere taşıdı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı sona erdi. 15 Haziran'da son bulan yasağın ardından göl sularına yeniden ağ atmaya başlayarak avlanma mesaisine başlayan tatlı su balığı avcıları, sezonun ilk su ürünlerini kıyılara nakletmeye başladı. Açıklara serilen ağlardan toplanan balıklar satış noktalarına ya da su ürünleri işleme fabrikalarına ulaştırılmak üzere kıyılarda alıcılara teslim ediliyor. Yeni av sezonunun ilk günleri kasaları balıklarla dolan avcıların yüzü gülerken, beklediği avı gerçekleştiremeyen tatlı su balığı avcıları ise umutlarını önümüzdeki günlere taşıdı.

Tatlı su balığı avcısı İbrahim Kılınçarslan, av dönüşü kıyıya 1 senatör, 3 sazan balığıyla dönüş yaptığını belirterek, yeni sezonda beklentilerinin kadife balığından yana olduğunu anlattı. Kılınçarslan, "Sazan ve senatörden hiç beklentimiz yok. Çünkü elektroşokçular mahvediyor ortalığı. Gerçek balıkçılar olarak onlardan çok muzdaripiz. En azından avcının mazot fiyatlarını düşürsünler. Açıklara gittiğimiz yol 16-17 kilometre. 200 liralık yakıt yaktık. Balık veriş fiyatlarımız bizim sazanda 22 lira. 200 lira bitti, 200 lira yaktık. Zannediyorum fitefit geldi" dedi.

Balıkçı Kadı Eylikler de yeni sezona umutlu girdiklerini ancak ilk günlerde çıkan balıkların bekledikleri gibi olmadığını ifade ederek, "Benim avım biraz düşüktü ama çok şükür yine de çorbamız kaynadı. Bu sezon avcılar olarak bazı sıkıntılar içindeyiz. Özellikle mazot fiyatlarına gelen son zamlar belimizi iyice büktü" diye konuştu. - KONYA

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Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağı sona erdi - Son Dakika

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