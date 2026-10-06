BG Holding 1 Ekim'de 1,7 milyon BALSU payı aldı, geri alımlar 25,4 milyona çıktı - Son Dakika
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BG Holding 1 Ekim'de 1,7 milyon BALSU payı aldı, geri alımlar 25,4 milyona çıktı

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Balsu Gıda, hakim ortakların pay alım hamlesinin sürdüğünü ve yeni bir geri alım yapıldığını KAP'a bildirdi. BG Holding 1 Ekim'de 1,7 milyon adet BALSU payı alırken, geri alımların 25,4 milyon adete çıktığı açıklandı.

Balsu Gıda da hakim ortakların alım hamleleri sürüyor. Şirket paylarında yeni bir geri alım gerçekleştirdiğini KAP'a bildirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Balsu Gıda, hisselerinde hakim ortakların alım hamlesinin devam ettiğini açıkladı. Şirketin sahibi Cüneyd Zapsu ve ana hissedarı BG Holding A.Ş., son günlerde gerçekleştirdikleri pay alımlarıyla şirketin hisselerine destek verdiklerini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2 Ekim 2026 tarihinde yapılan bildirime göre; BG Holding A.Ş. tarafından 1 Ekim tarihinde de gerçekleşen işlemlerde 1.700.000 TL nominal tutarlı (1,7 milyon adet) yeni BALSU pay alımı yapıldı. Son 1 haftada 23,4 milyon adedin üzerinde alım gerçekleştiği ifade edildi. Yapılan bu işlemlerle birlikte ana ortaklar tarafından piyasadan toplanan toplam pay miktarı 23.441.696 adede ulaştığı açıklandı. 6 Ekim'deki KAP ile birlikte paylardaki geri alımların 25,4 milyon adete çıktığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Balsu GıdaEkonomiFinansHakimBorsaSon Dakika

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