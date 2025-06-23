Bi'Güzel, 5 Ödül Kazandı!

Güzel Enerji'nin markası Bi'Güzel, The International Taste Institute'den 5 ödül aldı.

OYAK Enerji Sektörü şirketlerinden GüzelEnerji, The International Taste Institute (ITQI) tarafından ödüllendirilen Türkiye'nin ilk akaryakıt şirketlerinden biri oldu. Yenilikçi markası Bi'Güzel ile üç peynirli simit ve Bi'Güzel kahve çekirdeğiyle iki yıldız; Susurluk tostu, kavurmalı kaşarlı sandviç ve Bi'Güzel soğuk kahve-Latte ile bir yıldız alan marka, ITQI tarafından toplam 5 ödüle layık görüldü. Markanın ödülleri üç yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

Yapılan açıklamaya göre, 2005 yılında kurulan Belçika merkezli The International Taste Institute, tat kalitesine önem veren markalar için küresel bir tanıtım platformu sunmanın yanı sıra tat ve lezzet konusunda dünya çapında bir standardizasyon sağlamayı hedefliyor. Profesyonel şeflerin ve tat uzmanlarının objektif tat testlerine dayanarak gıda ve içeceklerin kalitesini belirleyen ITQI, tüketicilere ve üreticilere yardımcı olabilmek amacıyla sonuçları derecelendiriyor. - İSTANBUL