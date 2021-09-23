Biber tarlada 1, markette 4 TL! Çiftçi duruma tepki gösteriyor

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Gaziantep'te çiftçiler topladıkları biberleri tarlada 1 TL'den satarken marketlerde ise 4 TL'den satılıyor. Çiftçiler hasattan memnun kalırken, tarla ile market arasındaki fiyat farkından rahatsız olduklarını ifade ediyor.

HALDE 1.60-1.70 CİVARINDA SATILIYOR

Tarlada sattıkları biberin fiyatının marketlerde 4 TL'ye kadar çıktığını ifade eden Biber üreticisi Müslüm Gürsel, "Şu anda burada kırmızı salçalık biber topluyoruz. Artık hasadımızda sona gelindi. Biberin kilosu sebze halinde 1.60-1.70 civarında bizden ise 1 ila 1,1 TL'den alıyorlar. Marketlerde ise en az 4 TL'den satılıyor" dedi.

"BİZ ÇALIŞIYORUZ MARKETÇİLER KAZANIYOR"

Kendilerinin emek verdiği üründen marketçilerin kazanç sağladığını ifade eden Gürsel, "Bizim işçi parası maliyet parasını düşündüğünüzde biz bir şey kazanmıyoruz. Biz çalışıyoruz marketçiler kazanıyor. Bu nasıl oluyorsa ürün üreticiden tüketiciye gelene kadar 3-4 kat artıyor. Buradan 50-60 ton biber çıktı bir TL'den sattığımızı düşünürseniz 50 bin TL oluyor ama bizim işçi maliyetimiz 30 bin TL tutuyor. Dün benim kavunları topladım kilosunu 800 kuruşa verdim. Markete gittim aynı ürünün fiyatı 3,5 liradan satılıyor. Arkadaş bu kadar fark yanlış hadi sende 1,5 liraya ver" diye konuştu.