Bıçakçılar Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika
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Bıçakçılar Kurban Bayramı'na hazır

28.06.2022 09:26

- Bıçakçılar Kurban Bayramı'na hazır Kurban kesiminde kullanılacak bıçakların püf noktası Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, İzmir'deki bıçakçılar da hazırlıklarını tamamladı.

- Bıçakçılar Kurban Bayramı'na hazır

Kurban kesiminde kullanılacak bıçakların püf noktası

İZMİR - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, İzmir'deki bıçakçılar da hazırlıklarını tamamladı. Geçen seneye göre daha az yoğunluk yaşadıklarını belirten bıçakçı Uğur Yücel, kurban kesiminde kullanılacak bıçakların püf noktalarını da anlattı.

Kurban Bayramı öncesinde kimi vatandaş eski bıçaklarının bilenmesi için kimisi de yeni bıçak almak için bıçakçılara gidiyor. İzmir Kemeraltı'nda uzun yıllar bıçakçılık hizmeti veren Uğur Yücel, geçen seneye göre işlerin daha az yoğun olduğunu, yeni bıçak alan vatandaş sayısının azaldığını söyledi. Yücel, kurban kesimi ve sonrasındaki işlemlerin hangi tür bıçaklarla daha iyi yapılacağını da anlattı.

"İşler yoğun değil"

Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işi için gelenler olduğunu ancak yeni bıçak satışı azaldığını ifade eden Yücel, "Normalde bayrama bir ay kala insanlar yoğun olarak eski bıçaklarını getirip biletirdi. Yani hem bilemede hem de yeni bıçak satışında da yavaşlık söz konusu. Bu hafta içerisinde bir yoğunluk beklentimiz var. Normal şartlarda Kurban Bayramı'na en az bir ay kala henüz çok yoğunluk olmadan bileme işlemi için vatandaşların gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Bıçaklar 80-120 TL arasında satılıyor

Kurban Bayramı'nda kurban keserken kullanılacak bıçakların ayrı özellikleri olduğunu söyleyen Yücel, şöyle devam etti: "Bir bıçakla bütün işlemleri yapmak zor olur. Çelik kısmı 18 ila 21 santimetre arasında olan bir bıçakla hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban kesimi yapılabilir. Çelik kısmı 18 ila 15 santimetre olan bir bıçakla etler doğranabilir. Ucu yuvarlak olan bıçakla da kurban derisi daha rahat yüzülür, deri zarar görmez. Kurban kesimi yaptıktan sonra eti kemikten ayırmak için çelik kısmı 13 ila 15 santimetre olan ve ucu biraz daha sivri bir bıçak kullanılmalı." Yücel bıçak fiyatlarına ilişkin de "Bıçak fiyatlarımız 80 lira ile 120 lira arasında değişiyor. Geçen seneye göre fiyatlar iki kat artmış durumda. Bıçak bilemede de geçen sene 5 lira ücret alıyorduk, bu sene 7,5 lira ücret alıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bıçakçılar Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

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