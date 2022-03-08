Biden, Rusya'dan petrol, LNG ve kömür ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı - Son Dakika
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Biden, Rusya'dan petrol, LNG ve kömür ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı

08.03.2022 21:04
Biden, Rusya'dan petrol, LNG ve kömür ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararname ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek için kullandığı ekonomik kaynaklardan daha da mahrum bırakacağı aktarıldı.

ABD'nin kararının müttefikleri ve ortaklarının yanı sıra Kongre üyeleriyle yakın istişare içinde alındığı belirtilen açıklamada, ABD'nin güçlü yerel enerji altyapısı sayesinde bu adımı atabildiği, müttefiklerinin tamamının şu anda ABD'ye katılabilecek durumda olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltmak ve Putin'in üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmek için ABD'nin müttefikleriyle birlikte çalıştığı bildirildi.

Başkan Joe Biden'ın imzaladığı kararnameyle ABD'ye Rus ham petrolü ile bazı petrol ürünlerinin, LNG'sinin ve kömürünün ithalatının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, ABD'nin geçen yıl Rusya'dan günlük yaklaşık 700 bin varil ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünleri ithal ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu adım, Rusya'yı her yıl ABD'li sürücüler ve tüketicilerden elde edilen milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakacak." ifadesi yer aldı.

ABD'nin Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarının da yasaklandığı vurgulanan açıklamada, Amerikalıların Rusya'da enerji üretimine yatırım yapan yabancı şirketleri finanse etmesine veya kolaylaştırmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Petrol, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Biden, Rusya'dan petrol, LNG ve kömür ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı - Son Dakika


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