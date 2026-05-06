Bienal'e 110 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bienal'e 110 Bin Ziyaretçi

Bienal\'e 110 Bin Ziyaretçi
06.05.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizbank destekli 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, 110 bin kişiyle büyük ilgi gördü.

Denizbank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'ni 110 bin kişi ziyaret etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, çocukların ve gençlerin sanatsal üretimlerini destekleyen, onların sesini sanat yoluyla görünür kılan ve İstanbul'u çocukların yaratıcılığıyla buluşturan önemli kültür-sanat platformu olarak öne çıktı.

Dünya geneli 17 ülkeden 69 bin başvuru alan bienalde, 5 bin 350 çocuk ve gencin 480 projesi izleyiciyle buluştu.

Bienal süresince düzenlenen 224 etkinlikte, 256 sanatçı, akademisyen ve alanında uzman isim yer alırken, 511 okuldan toplam 15 bin 708 kişi atölye, söyleşi ve etkinliklere katıldı.

Bienalin hayata geçirilmesinde 140 gönüllü ve toplamda 230 kişilik ekip aktif rol aldı. Bienal programı kapsamında 78 atölye, 49 müzik ve dans etkinliği, 19 söyleşi, 14 tiyatro, yaratıcı drama ve oyun, 11 performans ve gösteri, 8 interaktif etkinlik, 5 gösterim ve sunum ile 40 farklı etkinlik gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yoğunlaşan program, bienalin en dikkati çeken anlarına sahne oldu. Savaşın etkilediği coğrafyalardan gelen çocukların da katılımıyla Müze Gazhane'de gerçekleşen buluşma, "Mutluluk senin için nedir?" sorusu etrafında şekillenen üretimlerin paylaşıldığı güçlü ve sembolik bir karşılaşma sundu.

Bienal programı, farklı disiplinleri bir araya getiren yapısıyla çocukların hem izleyici hem üretici olduğu bir deneyim sunarken, sanatın müzikten performansa, teknolojiden anlatıya uzanan farklı alanlarını bir araya getiren çok katmanlı bir içerik kurgusuyla hayata geçirildi.

Program, sanatçılardan akademisyenlere, müzisyenlerden sahne sanatları alanında üretim yapan isimlere uzanan geniş bir katılımcı çeşitliliğiyle zenginleşti.

Kapanış programında Denizbank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Çocuk Temsilcisi Mustafa Alp Tuncel, piyano çaldı.

Bienal, destekçiler ve gönüllüler için düzenlenen plaket töreninin ardından Sosyal Medya Ödül Töreni ve öğrenci konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bienal'e 110 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene’yi istiyor 22 milyon Euro’luk dev teklif İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
Kolombiya’da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı

15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:00:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bienal'e 110 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.