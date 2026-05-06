Bienal\'e 110 Bin Ziyaretçi

Denizbank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'ni 110 bin kişi ziyaret etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, çocukların ve gençlerin sanatsal üretimlerini destekleyen, onların sesini sanat yoluyla görünür kılan ve İstanbul'u çocukların yaratıcılığıyla buluşturan önemli kültür-sanat platformu olarak öne çıktı.

Dünya geneli 17 ülkeden 69 bin başvuru alan bienalde, 5 bin 350 çocuk ve gencin 480 projesi izleyiciyle buluştu.

Bienal süresince düzenlenen 224 etkinlikte, 256 sanatçı, akademisyen ve alanında uzman isim yer alırken, 511 okuldan toplam 15 bin 708 kişi atölye, söyleşi ve etkinliklere katıldı.

Bienalin hayata geçirilmesinde 140 gönüllü ve toplamda 230 kişilik ekip aktif rol aldı. Bienal programı kapsamında 78 atölye, 49 müzik ve dans etkinliği, 19 söyleşi, 14 tiyatro, yaratıcı drama ve oyun, 11 performans ve gösteri, 8 interaktif etkinlik, 5 gösterim ve sunum ile 40 farklı etkinlik gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yoğunlaşan program, bienalin en dikkati çeken anlarına sahne oldu. Savaşın etkilediği coğrafyalardan gelen çocukların da katılımıyla Müze Gazhane'de gerçekleşen buluşma, "Mutluluk senin için nedir?" sorusu etrafında şekillenen üretimlerin paylaşıldığı güçlü ve sembolik bir karşılaşma sundu.

Bienal programı, farklı disiplinleri bir araya getiren yapısıyla çocukların hem izleyici hem üretici olduğu bir deneyim sunarken, sanatın müzikten performansa, teknolojiden anlatıya uzanan farklı alanlarını bir araya getiren çok katmanlı bir içerik kurgusuyla hayata geçirildi.

Program, sanatçılardan akademisyenlere, müzisyenlerden sahne sanatları alanında üretim yapan isimlere uzanan geniş bir katılımcı çeşitliliğiyle zenginleşti.

Kapanış programında Denizbank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Çocuk Temsilcisi Mustafa Alp Tuncel, piyano çaldı.

Bienal, destekçiler ve gönüllüler için düzenlenen plaket töreninin ardından Sosyal Medya Ödül Töreni ve öğrenci konseriyle sona erdi.