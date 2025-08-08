Biga Cevizli Lokumu'na Coğrafi İşaret Başvurusu - Son Dakika
Ekonomi

Biga Cevizli Lokumu'na Coğrafi İşaret Başvurusu

08.08.2025 11:11
Biga'da 55 yıllık geleneksel lokumun coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı.

ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY UĞURLU - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 55 yıldır geleneksel tarifle üretilen "Biga cevizli lokumu"nun coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuru yapıldı.

İkramlık olarak sunulan ürün olan Biga cevizli lokumu, 1960'lı yıllardan günümüze geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

Su ve şeker karışımının bakır kazanlarda kaynatıldıktan sonra 3 saat karıştırılmasıyla yapım aşamasına başlanan Biga cevizli lokumuna içeriğin asit oranını düzenlemesi için limon tuzu ardından sulandırılmış mısır nişastası ilave ediliyor.

Daha sonra soğuyan bu karışıma ipe dizilen Biga cevizler batırılıyor. İp yardımıyla asılan ürün 24 saat bekletildikten sonra yeniden karışıma batırılarak ikinci katmanı tamamlanıyor.

Bir gün daha bekleyen lokumlar, Hindistan cevizine bulandıktan sonra içlerindeki ip çekilip orta kalınlıkta kesilerek, satışa hazır hale getiriliyor.

Köklü geçmişini ve özgünlüğünü koruyup kuşaktan kuşağa aktarılan Biga cevizli lokumunun coğrafi işaret tescili alması için Biga Kaymakamlığı öncülüğünde Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütücülüğünde TÜRKPATENT'e başvuru süreci başlatıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ziraat Odası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Zorba ile Biga cevizli lokumu üretici firmaları da sürece katkı sundu. ÇOMÜ akademisyenleri, bu lokumun üretim sürecini yerinde takip ederek, elde edilen numunelerin laboratuvar analizlerini gerçekleştirdi.

Gerekli belge ve doküman tamamlandıktan sonra coğrafi işaret tescili için TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı.

"Bizim buralarda bilmeyen yoktur"

Coğrafi işaret tescili çalışmalarında yer alan ilçedeki 5 cevizli lokum üreticisinden biri olan Tugay Karan, AA muhabirine, dedesi Zülküfli Karan'ın Kaldırımbaşı köyünde 1972 yılında kurduğu imalathaneyi daha sonra babasının devraldığını, işlerin büyümesi üzerine 2007 yılında ilçe merkezindeki fabrikayı açtıklarını anlattı.

İstanbul'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aile işletmesinde çalışmak istediği için 2019'da fabrikanın başına geçtiğini belirten Karan, "Biga'nın cevizli lokumu meşhurdur. Bizim buralarda bilmeyen yoktur. O yüzden coğrafi işaret tescili çalışmalarını başlatmak istedik. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Fevzi Atmaca bu konuda bize yardımcı oldu. Üniversitede de başvurusuyla ilgili yazılı işlemler tamamlandı." dedi.

Karan, lokumu hazırlarken su, şeker, mısır nişastası ve limon tozu kullandıklarını, üründe herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi olmadığını vurguladı.

Ürünü hazırlarken oran ve kıvamın çok önemli olduğunu aktaran Karan, şöyle konuştu:

"İçinde kullanılan malzeme oranı ve kıvamı önemli. En küçük gramaj farklılığı bile tarifi bozuyor. Dedemden ne gördüysek, bozmadan, değiştirmeden, bakır kazanlarda yapmaya devam ediyoruz. Bakır kazanlar ısının her yere kolayca yayılmasını sağlıyor. Şu an doğalgaz kullanıyoruz ama dedemler daha önce odun ateşinde yapıyorlarmış. Biz üretim aşamasında şu an çok daha rahatız. 'Kelebek' dediğimiz cihaz ürünü sürekli karıştırıyor. Babaannem daha önce 4 saat kürekle karıştırıyormuş."

Biga'da cevizli lokum üreten 5 firma olduğunu belirten Karan, firmalar olarak hedeflerinin bu lezzeti yörenin dışında da tanıtmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

