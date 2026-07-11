Bigadiç'te Kiraz Üreticisi Çaresiz - Son Dakika
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Bigadiç'te Kiraz Üreticisi Çaresiz

Bigadiç\'te Kiraz Üreticisi Çaresiz
11.07.2026 13:17
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Balıkesir'de kiraz üreticileri, yüksek fiyatlar ve düşük talep nedeniyle mahsullerini satamıyor.

Balıkesir'e bağlı Bigadiç ilçesinde Ulus dağı eteklerinde yetiştirilen kaliteli kirazı satamayan üreticiler, "Kiraz dalında bol ve ucuz, manavda ve pazarda çok pahalı.Bu gidişle tonlarca kaliteli kiraz dalında çürüyecek ya da dökülecek" dedi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi özellikle Yukarıçamlı, Aşağıçamlı, Okçularyeri, Kızılçukur, Çatak ve Alan köylerinde kaliteli kiraz yetiştiriliyor. Ulus dağı zirvelerine yakın olan rakımı 1000 metre üzerine çıkan bölgede kiraz yetiştiriciliği yapılıyor. Buyıl bol olan kaliteli kirazı piyasaya sunulması için tüccarlara çağrı yapılıyor. Ama yüksek rakımda olan bölgeye aracı tüccarlar rağbet göstermiyor.

Yukarıçamlı'da kiraz yetiştiriciliği yapan çiftçi Sadri Köseri, Yukarıçamlı köyü üreticisi olarak yıl boyunca binbir emekle, gözü gibi bakarak yetiştirdiğimiz kirazlar bir haftadır hasatının başladığını belirterek, "Hasat sezonunun başlamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu yıl maşallah ağaçlar kiraz dolu ancak hallere mal taşıyacak, ürünü değerinde alacak aracı tüccar bulamıyoruz. Önceki yıllarda köylerimize gelen tüccarlar merkeze daha yakın bölgelere gitmekte, uzak bölge olduğunu düşündükleri için bizim köylere gelmemeye başladı. Gelen tüccarlarda fiyatı düşük vermekte şuan 2024'te sattığımız fiyatları bile göremiyoruz. 2024 yılında 70 liralarda kapanış fiyatı vardı. Şuan köyde kirazlarımızın kg fiyatı 20-50 lira arasındadır. Yukarıçamlı'da daha önceki yıllarda günde 5-6 yurt içi hal aracısı tüccar ve birkaç ihracatçı firma aracısı geliyordu. Bu yıl henüz ihracat aracıları gelip alım yapmadı, hal alıcıları da düzenli gelmiyor ya da bir iki aracı tüccar gelip çok ucuz fiyattan alım yapmaya çalışmaktadır. Marketlerde 150-200 liraya, pazarlarda 80-100 liraya satılmakta olan kirazlarımıza 20-30 lira teklif ediyorlar. Bu fiyatlar bir kişinin günlük kiraz toplama işçilik maliyetini de kurtarmamaktadır. Bir kişinin işçiliğinin karşılanması için ancak 80-100 kg kiraz toplaması gerekmektedir. Fakat iyi bir kiraz toplayıcısı kişi günde maksimum 100-120 kg kiraz toplayabilmektedir. Kiraz üreticisi olarak 50-80 lira arasında mallarımızı satmaya hedefliyorduk ama tüccarlar bu fiyatlara asla yaklaşmamaktadır. Bir bardak çay fiyatına 1-2 kg kiraz alınmaktadır"

"Emeklerimiz dalında kalacak"

Çiftçi Köseri sözlerinin devamında, "Kiraz hasadının en yoğun olduğu bu günlerde, piyasada yaprak kımıldamıyor. Geçtiğimiz yıllarda tonlarca alım yapan aracılar ve tüccarlar bu yıl piyasada yok."

Konuyla ilgili isyanını dile getiren kiraz üreticisi Köseri; köylülerimiz durumun vehametini şu sözlerle özetledi:

"Yıl boyu bu ağaçlara çocuğumuz gibi baktık. İlacını, gübresini, suyunu eksik etmedik. Şimdi ağaçlar meyveden yıkılıyor ama gelip alan tek bir aracı yok. Hal'e götürmek istesek nakliye maliyeti belimizi büküyor, haldeki komisyoncular alıcı olmadığını söylüyor. Mal elimizde kalıyor. Bu gidişle tonlarca kaliteli kiraz dalında çürüyecek ya da dökülecek. Emeğimizin toprağa gömülmesini izlemek canımızı yakacak." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bigadiç'te Kiraz Üreticisi Çaresiz - Son Dakika

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