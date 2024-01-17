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Bilecik Köylerinde Hurma Pekmezi Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik Köylerinde Hurma Pekmezi Geleneği Devam Ediyor

Bilecik'in Başköy, Küplü ve Bekdemir köylüleri, yaklaşık bir asırdır atalarından bugüne kadar gelen aynı yöntemle hurma pekmezi yapmaya devam ediyor. Köylerinde yılda 700-800 ton cennet hurması hasadı yapan vatandaşlar, atık durumdaki hurmalardan pekmez üretiyor. Hurma pekmezi içinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan ve sadece hurmadan yapılan bu ürün, Bilecik'in hurmanın anavatanı haline gelmesine katkı sağlıyor.

Bilecik Köylerinde Hurma Pekmezi Geleneği Devam Ediyor
17.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:10
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Bilecik'in Başköy, Küplü ve Bekdemir köylüleri, yaklaşık bir asırdır atalarından b güne kadar gelen aynı yöntemle hurma pekmezi yapmaya devam ediyor.

Köylerinde yılda 700-800 ton cennet hurması hasadı yapan vatandaşlar, satıcının beğenmediği, atık durumdaki hurmalardan pekmez yapılıyor. Beş kuşaktır bu köyde hurma pekmezi yapıldığı anlatan hurma üreticisi Hülya Dinçsoy, "Hurmaları hamken koyuyoruz. Yıkadıktan sonra kazana koyduğumuzda 5-6 saatte köpüğünü kestiriyoruz. Ertesi gün suyunu sıktığımız hurmalarımızı yine 7-8 saat kazanda kaynatıyoruz. Bu pekmezin içinde hiçbir katkı maddesi yoktur; şeker, nişasta hiçbir şey yok, sadece hurma. Bizim büyüklerimiz onlarca yıldır pekmez yapıyor. Ama bir asra yaklaşan tarihçesi daha da eski. 100 kilodan 10 kilo kadar hurma pekmezi elde ediyoruz" dedi.

"Bilecik hurmanın anavatanı haline gelmiş durumda"

Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik'in hurmanın anavatanı haline gelmiş durumda olduğunu anlattı. Bircan, "Bilecik merkeze bağlı Başköy, Küplü ve Bekdemir köylerinde yılda 700-800 ton cennet hurması hasadı yapıldığı anlatarak, "Cennet hurması, toplanması gerçekleştirildiğinden itibaren belli aşamalardan geçiyor. Bunun 3 aşamalarından birisi şuan yanımızda bulunan pekmez yapımı. Hurmadan pekmez yapımı gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde hurma kurusu ve yaş sebze olarak da bu anlamda hurmanın çeşitli versiyonlarının satışı gerçekleşmektedir. Hurma pekmezimizi köyümüzde yaşayan girişimci kadınların kurduğu 'Yeşeren Doğal Ürünler' platformu üretiyor. Girişimcilerinin hazırlamış olduğu ürünlerimiz birçok ilimize ve yurt dışına pazarlanıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Bilecik Köylerinde Hurma Pekmezi Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika


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