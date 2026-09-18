Bilecik\'te 10 bin 107 dekarda başlayan üzüm hasadı bereket getirdi

Bilecik'te 10 bin 107 dekar alanda yaklaşık 8 bin 100 ton sofralık üzüm hasadı yapılmaya başlandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde düzenlenen üzüm hasadı programına katıldı. Küre köyündeki bağlarda üreticilerle birlikte üzüm hasadı ve üzüm pekmezi yapan Vali Sözer, çiftçilerle sohbet ederek yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik genelinde 10 bin 107 dekar alanda yaklaşık 8 bin 100 ton sofralık üzüm üretimi gerçekleştirilirken, Söğüt ilçesinin 3 bin dekar bağ alanı ve yıllık 2 bin 400 ton sofralık üzüm üretimiyle il genelinde ilk sırada yer aldığını belirtti. Vali Sözer, "Sakarya Vadisi'nin kendine özgü mikroklimasında yetişen ve Küre köyünde asırlardır üretimi yapılan Küre üzümü, yüksek tat, aroma ve şeker oranıyla bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında bulunuyor. İnce kabuklu olmasına rağmen taşınmaya ve saklanmaya elverişli olan üzüm, sofralık tüketimin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor. Toprağı emekleriyle bereketlendiren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Hasat döneminin bol, bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum" dedi.