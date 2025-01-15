Bilecik’te 2024 Tarım Değerlendirmesi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bilecik’te 2024 Tarım Değerlendirmesi Yapıldı

Bilecik’te 2024 Tarım Değerlendirmesi Yapıldı

Bilecik'te yapılan toplantıda 2024 destekleri ve 2025 hedefleri görüşüldü.

15.01.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı faaliyet planlaması ile ilgili toplantı düzenlendi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında yapılan toplantıda, 2024 yılında çiftçilere sağlanan destekler ele alındı. Toplantıda, 2024 yılı itibariyle, 2 bin 257 çiftçiye toplamda 30 milyon 325 bin 55 TL destek sağlandığı bu desteklerin Bilecik'e ekonomik katkısı ise toplam 259 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.

Vali Aygöl, 2025 yılı için belirlenen hedefler doğrultusunda, tarım ve orman verimliliğini artırmaya yönelik yeni projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, çiftçilere yönelik eğitim ve destek programlarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı sonunda, 2025 yılı için belirlenen faaliyet planları ve stratejik hedefler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, bilecik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik’te 2024 Tarım Değerlendirmesi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:29:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik’te 2024 Tarım Değerlendirmesi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.