Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği - Son Dakika
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Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği

19.04.2022 11:50
Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği

Bilecik'te 260 arıcıya bahar aylarında arıların beslenmelerinde kullanmaları için 54 ton şeker desteği verildiği bildirildi.

Bilecik'te 260 arıcıya bahar aylarında arıların beslenmelerinde kullanmaları için 54 ton şeker desteği verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türk Şeker AŞ ve Bilecik Arıcılar Birliğinin ortak çalışmasıyla il genelinde bal üreticilerinin ilkbahar ve sonbaharda arı beslemesinde kullanmaları amacıyla şeker desteklemesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, arıcılık faaliyetlerindeki girdi maliyetlerinin yükselmesi dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretimdeki artış ivmesini hızlandırmak için yapılan planlama çerçevesinde bahar aylarında arıların yaşamlarını sürdürmeleri için beslenmelerinde kullanılacak şekerin devlet desteği ile üreticilere ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, sektörel gelişim ışığında arıcıların bahar dönemlerinde ihtiyaç duydukları şeker desteğini yaklaşık yüzde 50 hibeyle sağladıklarını vurgulayarak, "Bilecik merkez ve 7 ilçemizde toplamda 260 üreticimize 54 ton şeker desteği sağlıyoruz. 50 kiloluk çuvallar halinde 1080 çuval şekeri hemen hemen 11 bin arı kovanına yetecek şekilde dağıtımını planladık. İhtiyaçları doğrultusunda her zaman üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği
Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği

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İlkbahar, Bilecik, Tarım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği - Son Dakika


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