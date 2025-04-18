Bilecik'te Araç Sayısı 90 Bin'i Geçti

BİLECİK (İHA) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 90 bin 11'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 676 adet artarak, 90 bin 11'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 40 bin 864 adeti otomobil, 16 bin 490'ı motosiklet, 14 bin 197 adeti kamyonet, 12 bin 507 adeti traktör, 3 bin 433 adeti kamyon, bin 109 adeti minibüs, bin 14 adeti otobüs, 397 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 31 milyon 788 bin 619'a ulaştı. - BİLECİK