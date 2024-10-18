Bilecik'te Deve Dişi Nar Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Deve Dişi Nar Hasadı Başladı

İnhisar'da üretilen deve dişi narda bu yıl 10 bin ton rekolte bekleniyor. Narın özel tadı topraktan.

18.10.2024 10:46
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Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan, mikroklima iklime sahip Bilecik'in İnhisar ilçesinde üretilen "deve dişi" cinsi narın hasadı başladı.

İri taneli, ince kabuklu, sulu ve tatlı olmasından dolayı tercih edilen, bölgedeki 3 bin dekar arazide yetiştirilen ürünün sezon hazırlıkları, her sene nisan ayında ağaçların budanmasıyla başlıyor.

Yaz boyu su verilerek çapalanan ve organik gübreyle gelişimi desteklenen mahsul, ekimden aralık ayına kadar toplanarak çoğunlukla İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kütahya'dan gelen alıcılara satılıyor.

Meyveden, ayrıca ilçedeki Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde pekmez, reçel, ekşi sos, sabun ve kolonya gibi ürünler elde ediliyor.

"Narımızın özelliği toprağından geliyor"

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, AA muhabirine, narın "cennet meyvesi" olarak da bilindiğini söyledi.

Deve dişi narda bu yıl 10 bin ton rekolte beklediklerini belirten Arslan, "Bu ürün bizim geçim kaynağımız. Deve dişi nar bize özgü. Narımızın özelliği toprağından geliyor. Birinci sınıf, iri taneli, sulu ve çok tatlı. Kabuğu ince olduğu için fazla dayanmıyor fakat en güzel nar bizim narımız." diye konuştu.

Üreticilerden İbrahim Burunca da 60 dekar arazisinde 50 senedir nar yetiştirdiğini dile getirdi.

Mahsulü işçilerle traktöre yükleyerek hale götürdüklerini anlatan Burunca, "Sağ olsun devlet gölet yaptı, su bol. Damlama sistemiyle suluyoruz. Hiç ilaç kullanmıyoruz." dedi.

Burunca, bu sene verimin iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Deve Dişi Nar Hasadı Başladı - Son Dakika

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