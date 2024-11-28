Bilecik'te Dış Ticaret Verileri

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ekim ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı değişmedi, ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Ekim ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat değişmeyerek 10 milyon 278 bin dolar, ithalat yüzde 46,8 azalarak 2024 Ekim ayında 6 milyon 879 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,1 arttı, ithalat değişmedi. - BİLECİK