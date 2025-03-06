Bilecik\'te Ekmek Fiyatlarında Yeni Düzenleme

Ekonomi

Bilecik Valiliği tarafından ekmek fiyatlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

Kentte daha önce sadece 15 TL'ye 240 gram ekmek satılırken, artık 12,50 TL'ye 200 gram ekmek de satılacak. Ayrıca yumurtalı pidenin de 30 TL'yi geçmeyecek şekilde talimatı yazıldı. Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm fırınlarda vatandaşlar, 240 gram ekmeği 15 TL'ye, 200 gram ekmeği 12,50 TL'ye, yumurtalı pideyi de 30 TL'ye alabilecek. Yeni fiyat düzenlemesine uyulmasını sağlamak için tüm fırınlarda düzenli denetimler gerçekleştirilecektir" denildi. - BİLECİK