Bilecik'te Kiraz Hasadı ve Fiyat Krizi - Son Dakika
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Bilecik'te Kiraz Hasadı ve Fiyat Krizi

Bilecik\'te Kiraz Hasadı ve Fiyat Krizi
09.07.2026 09:59
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Gölpazarı'nda hasadı sona eren 'Napolyon' kirazı, yerel 60 TL iken marketlerde 250 TL'ye satılıyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 46 yıllık üretim geçmişe sahip ve önemli bir geçim kaynağı olan 'Napolyon' cinsi kirazın hasadında sona gelinirken, yerinde 60 TL olan kirazın fiyatı pazarda ve zincir marketlerde 250 TL'ye kadar çıkıyor.

Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 rakımlı 9 bin 500 nüfuslu Gölpazarı ilçesinde, yurtdışına ihracatı yapılan 'Napolyon' cinsi kirazın hasadında sona gelindi. Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor. İlçede 46 yıllık geçmişe sahip, 1980 yılından bu yana önemli geçim kaynağı olan kirazda bu sezon 10 bin dönüm alanda bin 200 ton ürün bekleniyor.

Kirazlar kalp şeklinde

Kalite anlamında yurt dışında ve yurt içinde çok beğenilen kiraz, parlak kırmızı rengi, 'kalp' şeklinde iri taneli yapısı, kendine özgü aromasının yanı sıra uzun raf ömrü nedeniyle tercih ediliyor. Sabah erken saatlerinde başlayan hasat akşama kadar devam ediyor. Toplanıp kasalara konulan kirazlar daha sonra Gölpazarı Kiraz Hali'nden pazara alıcılara satılıyor. Burada tüccarların pazarlık usulü aldığı kiraz paketlendikten sonra tüketicilere ulaşmak üzere yola çıkıyor.

"Yerinde 30 lira ile 70 lira arasında değişiyor, marketlerde bakıyoruz 200 lira 250 lira"

Kiraz üreticisi Orhan Büyükavcı, bu sezon ilçe genelinde 10 bin dönüm alanda bin 200 ton rekolte ulaşmak üzere olduklarını anlatarak, kirazlar, parlak kırmızı rengi, iri taneli yapısı ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Büyükavcı, "Bu sene rekoltenin geçtiğimiz yıllara göre daha az oldu. Yerinde 30 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Marketlerde bakıyoruz 200 lira 250 lira, bizim burada en fazla alacakları 60 lira" dedi.

"Böyle giderse kiraz üretimini bırakacağız"

Diğer bir kiraz üreticisi Mehmet Düzcü ise tarlada en iyi kirazı 60 TL'den verdiğini anlatarak, "1981'den beri devam ediyoruz. Ama yıl yıldan daha kötü geliyor. Masraflarımız çok, çıkardığımız malın fiyatları yıldan yıla düşüyor. Emeğimizi kurtarmıyor. Onun için artık bahçecilik sona gelmiş durumda. Bundan sonra bahçecilik yapılmaz. Bu fiyatlarla kurtarmaz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Ekonomi, Bilecik, İhracat, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Kiraz Hasadı ve Fiyat Krizi - Son Dakika

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