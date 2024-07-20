Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 12,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 12,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te 2024 Haziran ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında arttı. İlk el satışlar 87 adet, ikinci el satışlar ise 107 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar ise yüzde 50,0 azalarak 27 adet oldu.

20.07.2024 11:38
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Haziran ayında, 2023 Haziran ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 194 adet oldu.

Bilecik'te konut satışlarında 2024 Haziran ayında konutların 87 adedi ilk defa (ilk el satış), 107 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bilecik'te satışı yapılan 194 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,0 oranında azalarak 27 adet, diğer satışlar ise yüzde 41,5 oranında artarak 167 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 12,8 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 12,8 Arttı - Son Dakika
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