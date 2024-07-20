Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 12,8 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Haziran ayında, 2023 Haziran ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 194 adet oldu.

Bilecik'te konut satışlarında 2024 Haziran ayında konutların 87 adedi ilk defa (ilk el satış), 107 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bilecik'te satışı yapılan 194 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,0 oranında azalarak 27 adet, diğer satışlar ise yüzde 41,5 oranında artarak 167 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. - BİLECİK