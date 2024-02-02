Bilecik\'te Orhangazi Mahallesi Doğalgaza Kavuştu

Ekonomi

Bilecik merkeze bağlı Orhangazi Mahallesinde doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla haneler ısınmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezine uzak mahallelerden biri olan Kayıboyu Mahallesini ziyaretinde vatandaşların 'Doğalgaz' talebiyle karşılaşmıştı. Bilecik'te doğalgaz dağıtımı ile ilgilenen firmayla yapılan görüşmeler sonucu 6 Kasım 2023 tarihinde mahalleye ilk doğalgaz hattı çekilmeye başlandı. 2 ay süren yoğun çalışmalar sonucu Kayıboyu Mahallesinde bulunan evlere doğalgaz ulaştırılmış oldu. Bunun ardından merkeze bağlı Orhangazi (Mahallesinde startı verilen doğalgaz çalışmaları nihayete ererek haneleri ısıtmaya başladı.

Bilecik'te bir mahalle daha doğalgazına kavuştu

Vali Şefik Aygöl ve Hanımefendi Nazlı Aygöl, Orhangazi Mahallesindeki evlerine doğalgaz bağlanan aileleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Vali Aygöl, "Bugünde Orhangazi/Soğuksu mahallesindeki doğalgazla buluşan hemşerilerimizle bir araya geldik. Gülen yüzleriyle bizlerde mutlu olduk" dedi. - BİLECİK