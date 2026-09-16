Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos'ta 592 artışla 99 bin 873'e ulaştı
TÜİK verilerine göre Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla bir önceki aya göre 592 adet artarak 99 bin 873'e yükseldi. Kentteki taşıtların 44 bin 686'sını otomobil, 21 bin 665'ini motosiklet, 14 bin 630'unu kamyonet ve 12 bin 715'ini traktör oluşturuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 bin 873'e ulaştı.
TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 592 adet artarak, 99 bin 873'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 44 bin 686 adeti otomobil, 21 bin 665'i motosiklet, 14 bin 630 adeti kamyonet, 12 bin 715 adeti traktör, 3 bin 503 adeti kamyon, bin 153 adeti minibüs, bin 80 adeti otobüs, 441 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 34 milyon 911 bin 879'a ulaştı.
Kaynak: İHA
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