Bilecik'te Yerli Raf Sistemleri Global Pazarla Buluşuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Yerli Raf Sistemleri Global Pazarla Buluşuyor

10.07.2025 13:16
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Bilecik'teki firma, akıllı raf sistemleri ile 85 ülkeye ihracat yapıyor ve 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Bilecik'te 2007 yılından beri endüstriyel raf sistemleri üreten firmanın ürünleri Fransa'dan Kanada'ya 85 ülkedeki pek çok sektörden ilgi görüyor.

İstanbul'da 1980'li yıllarda kurulan, raf ve depolama sistemleri üretimi gerçekleştiren firma, 18 yıldır Bilecik'te 25 bin metrekare kapalı alanda imalat gerçekleştiriyor.

Kentte 500 kişiye istihdam sağlayan firma, yerli olarak geliştirdikleri patentli raf ve depolama sistemlerini aralarında Fransa, İngiltere, ABD, Özbekistan, Kanada, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin bulunduğu 85 ülkeye ihraç ediyor.

Bankacılıktan telekomünikasyona, gıdadan lojistiğe birçok sektöre yapay zeka kontrollü, otonom hareket eden raf çözümleri sunan firma, ihracatta daha çok ülkeye ulaşmayı hedefliyor.

Fabrikanın genel müdür yardımcısı Ersin Bekar, AA muhabirine, yerli ve milli olarak geliştirdikleri, patenti firmalarına ait akıllı raf sistemleri sayesinde depolarda kullanım alanını yüzde 100'lere çıkardıklarını ve iş gücü ihtiyacını minimize ettiklerini söyledi.

Raf ve depo sistemleri alanında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri projelerle dikkati çektiklerini anlatan Bekar, "Firmamız başta endüstriyel ve lojistik depolar olmak üzere arşiv firmaları, bankalar, telekomünikasyon şirketleri, gıda firmaları gibi pek çok sektöre yapay zeka kontrollü, insansız raf çözümleri sunuyor." diye konuştu.

Fransa, İngiltere, ABD ve Özbekistan gibi birçok ülkede aktif projeler yürüttüklerini dile getiren Bekar, "Birçok önemli markanın yurt içi ve yurt dışındaki depolarını kuruyoruz." dedi.

Ürünlerin yazılım ve donanımı yüzde 100 yerli teknolojiyle oluşturuluyor

Bekar, üretimde fırsat eşitliğine önem verdiklerini belirterek, "Metal sektöründe faaliyet göstermemize rağmen çalışanlarımızın yüzde 40'ı kadın. Toplamda doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmanın yazılım altyapısını bünyelerinde geliştirildiklerini vurgulayan Bekar, tüm ürünlerin yazılım ve donanımını içeren AR-GE basamaklarının yüzde 100 yerli ve milli olduğunu anlattı.

Firmaya danışmanlık hizmeti sunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Edip Avşar da üniversite sanayi işbirliği kapsamında tanışma ve ortak çalışma fırsatı bulduğu firmanın yerli ve milli teknoloji üretme konusunda oldukça başarılı olduğunu ve sektöre yön verdiğini kaydetti.

Otomasyonlu raf sistemlerinin yazılımından donanımına kadar yerli olarak üretildiğine işaret eden Avşar, şöyle konuştu:

"AR-GE'ye dayalı teknolojiler konusunda gayet yoğun çalışan bir firma. Yurt içi piyasanın büyük bir kısmına hakim olan firma ayrıca yurt dışında da önemli firmalara önemli işler yapıyor. Özellikle Bilecik'te son yıllardaki sanayi atılımının bu şekilde katma değeri yüksek, yerli ve milli teknoloji firmaları ile taçlanması bizi gururlandırıyor."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, bilecik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Yerli Raf Sistemleri Global Pazarla Buluşuyor - Son Dakika

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