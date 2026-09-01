Bilecik\'te Yılda 135 Ton Bal Üretiliyor

Bilecik kent genelinde 22 bin 500 aktif kovandan yılda ortalama 135 ton bal üretiliyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık Köyü'nde gerçekleştirilen bal hasadı programına katılarak arıcılarla bir araya geldi. Zengin bitki örtüsü, farklı mikroklima özellikleri ve geniş topoğrafyasıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olan Bilecik'te 466 işletmede yaklaşık 22 bin 500 aktif kovan bulunuyor. Kent genelinde yıllık ortalama 135 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bozüyük'te ise 98 arıcı, toplam 5 bin 725 kovanla üretim faaliyetlerini sürdürüyor. İlçede mevcut üretim şartlarına göre kovan başına tahmini ortalama bal verimi 20-22 kilogram arasında değişiyor. Programda üreticilerle bir araya gelen Vali Faik Oktay Sözer, arıcılık faaliyetleri ve bal üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Vali Sözer, "Bilecik'imiz, sahip olduğu zengin bitki örtüsü, farklı mikroklima özellikleri ve geniş coğrafyasıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip. Üreticilerimizin emeği ve alın teri, tarımsal üretimimizin en önemli unsurlarından. Arıcılarımıza bereketli bir hasat dönemi ve bol kazanç diliyorum" dedi.