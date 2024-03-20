Bilecik\'teki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 81 Bin 663\'e Ulaştı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 81 bin 663'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 629 adet artarak, 81 bin 663'e ulaştı.

Bilecik'teki taşıtların 37 bin 986 adeti otomobil, 13 bin 639 adeti kamyonet, 12 bin 140 adeti traktör, 12 bin 149'u motosiklet, 3 bin 356 adeti kamyon, bin 44 adeti minibüs, 969 adeti otobüs, 380 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 29 milyon 142 bin 942'e ulaştı. - BİLECİK