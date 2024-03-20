Bilecik\'teki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 81 Bin 663\'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 81 bin 663'e ulaştı.
TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 629 adet artarak, 81 bin 663'e ulaştı.
Bilecik'teki taşıtların 37 bin 986 adeti otomobil, 13 bin 639 adeti kamyonet, 12 bin 140 adeti traktör, 12 bin 149'u motosiklet, 3 bin 356 adeti kamyon, bin 44 adeti minibüs, 969 adeti otobüs, 380 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 29 milyon 142 bin 942'e ulaştı. - BİLECİK
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik kara yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresinin 35 dakika daha kısalacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca, Bilecik'e son 22 yılda 110 milyar 562 milyon lira yatırım yapıldığını ve yapılan yeni projelerle 97 virajın ortadan kaldırıldığını ifade etti.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Türk fındığı fidanlarının yetiştirildiği Türk Fındığı Tohum Plantasyonu'nda çalışmalar yürütülüyor. Türk fındığının dayanıklılığı ve geleceği için bu tarz plantasyonların artırılması gerektiği belirtiliyor. Türk fındığı, ticari fındığın geleceğini kurtaracak bir alternatif olarak görülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 361 bin 782'ye ulaştı. Sakarya'da bulunan taşıtların çeşitleri ve dağılımları da verilen istatistiklerde yer aldı. Türkiye genelinde ise Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 29 milyon 142 bin 942 taşıt olduğu bildirildi.
Ankara Kalkınma Ajansı, yoksulluk, göç ve kentleşme gibi sosyal sorunların giderilmesi amacıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na ilişkin proje hazırlık sürecini başlattı. Program, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Kadın girişimciliği ve kadın istihdamı temasıyla uyumlu projeler önceliklendirilecek ve desteklenecek projelerin asgari bütçesi 1 milyon lira olacak.
Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğü, çalışanlarını her türlü tehlikeden korumak ve bilgilendirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenliyor. Eğitimlerin teorik ve pratik olarak gerçekleştiği belirtilirken, sınavlarla kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve sıfır iş kazası hedefine ulaşılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Sivas'ta yaşayan Gazi Doğan'ın satın aldığı sıfır kilometre Mercedes minibüs, 4 gün sonra arızalandı. 5 kez servise giden ancak çözüm bulunamayınca mağdur olduğunu belirten vatandaş, sorunun çözülmesini istiyor.
Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Sekreteri Mehmet Sait Akay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yazılı taleplerde bulunmalarına rağmen yetkililerin cevap vermediğini belirtti. Akay, banka promosyon sözleşmesinin günün şartlarına ve enflasyona uygun olmadığını ve sözleşmenin revize edilmesi gerektiğini ifade etti.
İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinden İSPARK'ta 14 yıl 7 ay çalışan personel, iftira gerekçelerle işten atıldığını ve tazminat hakkının elinden alındığını iddia etti.
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