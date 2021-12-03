Üye Girişi
Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor - Son Dakika

Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor

03.12.2021 10:59
Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor

Bilecik'te, Trabzon hurması üretilen merkeze bağlı Küplü köyünde yaşayan kadınlar, satışlardan arta kalan hurmaları pekmeze dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Bilecik'te, Trabzon hurması üretilen merkeze bağlı Küplü köyünde yaşayan kadınlar, satışlardan arta kalan hurmaları pekmeze dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Bilecik merkez ve ilçelerinde yılda yaklaşık 700 ton olan hurma üretiminin 250 tonu Küplü'den karşılanıyor.

Köyde hasat edilen hurmalar, kalite ve ebatlarına göre kasalara ayrılarak birçok kente gönderiliyor.

Elde kalan hurmaları değerlendirmek isteyen kadınlar, bunları kazanlarda kaynatıp pekmez yapıyor. Kadınlar, 100 kilogram hurmadan 10 kilogram pekmez elde ediyor.

Hülya Dinçsoy, Nurcan Uçanok ve Gülcan İpek, tadı ve aromasıyla ilgi gören hurma pekmezini kurdukları firma aracılığıyla piyasaya sunuyor.

Firmanın ortaklarından Dinçsoy, AA muhabirine, hurma pekmezi yapımının köyde eskiden bu yana sürdürüldüğünü söyledi.

Denemeleri sonucu istedikleri damak tadını yakaladıklarını belirten Dinçsoy, "Yaptıktan sonra lezzet olarak çok beğenen oldu. Beğenen çok olunca da üretimin devamı geldi." dedi.

Küllü suda kaynatıyorlar

Hurma pekmezinin üretim süreci hakkında bilgi veren Dinçsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olgunlaşmış hurmalarımızı ezerek kazanlarımıza koyuyoruz. Üzerine koyduğumuz hurma kadar da küllü suyumuzu koyuyoruz. Küllü suyu koyduktan sonra kaynatmaya başlıyoruz. Hurmalar kaynadığı esnada köpürmeye başlıyor. Köpüğü gidene kadar sürekli kaynatıyoruz. Köpüğü gittikten sonra ateşin altını çekiyoruz. Bu şekilde bir gece bekletiyoruz. Ertesi gün gelip sıkma makinelerimizle şırasını çıkarıp yeniden kaynatmaya başlıyoruz. Kaynatma işlemi 5-6 saatimizi alıyor. Sonra kavanozlarımıza koyuyoruz. Şu anda eşimize, dostumuza veriyoruz. Satış artarsa üretimi de artıracağız."

Nurcan Uçanok ise uzun yıllardır köyde yaşayan ailesinin 5'inci kuşak üyesi olduğunu aktardı.

Trabzon hurmasının bölgenin iklim koşullarından dolayı kaliteli olduğunu vurgulayan Uçanok, "Hurma burada büyük bir tonajla yetişiyor. Alıcılar hurmaları seçerek alıyor. Satılamayan hurmalar bize kalıyor. Biz de elimizdeki hurmayla bir şeyler üretmek istedik. Hurma çok kıymetli bir meyve. Japonya'da, İngiltere'de özellikle çok tutulan bir meyve. Elimizdeki hurmaları pekmez yaparak değerlendiriyoruz. Topladıklarımızla da kurutma yapıyoruz." diye konuştu.

Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor
Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor
Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor
Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor
Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor

Trabzon, Bilecik, Hasat, Hurma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 50 milyon lira oldu 11:17 Erdoğan imzaladı! Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 50 milyon lira oldu
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:14 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok! 11:06 Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok! El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti 10:50 El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi 10:45 İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
11:14 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:13 Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı!
11:08 Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor
11:06 Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!
11:04 Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor
11:01 Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu!
11:01 Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti
10:58 Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu
10:52 Son dakika magazin haberleri
10:50 Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla!
CHP'nin ikinci mitingi Kocaeli'de yapılacak! İlki yarın Mersin'de! CHP'nin ikinci mitingi Kocaeli'de yapılacak! İlki yarın Mersin'de!         
11:23
Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı! Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı!         
11:14
Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor         
11:09
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti         
02:12
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 11:28:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement