Bilecikli kadınlar elde kalan hurmaları pekmeze dönüştürüyor

Bilecik'te, Trabzon hurması üretilen merkeze bağlı Küplü köyünde yaşayan kadınlar, satışlardan arta kalan hurmaları pekmeze dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor.

Bilecik merkez ve ilçelerinde yılda yaklaşık 700 ton olan hurma üretiminin 250 tonu Küplü'den karşılanıyor.

Köyde hasat edilen hurmalar, kalite ve ebatlarına göre kasalara ayrılarak birçok kente gönderiliyor.

Elde kalan hurmaları değerlendirmek isteyen kadınlar, bunları kazanlarda kaynatıp pekmez yapıyor. Kadınlar, 100 kilogram hurmadan 10 kilogram pekmez elde ediyor.

Hülya Dinçsoy, Nurcan Uçanok ve Gülcan İpek, tadı ve aromasıyla ilgi gören hurma pekmezini kurdukları firma aracılığıyla piyasaya sunuyor.

Firmanın ortaklarından Dinçsoy, AA muhabirine, hurma pekmezi yapımının köyde eskiden bu yana sürdürüldüğünü söyledi.

Denemeleri sonucu istedikleri damak tadını yakaladıklarını belirten Dinçsoy, "Yaptıktan sonra lezzet olarak çok beğenen oldu. Beğenen çok olunca da üretimin devamı geldi." dedi.

Küllü suda kaynatıyorlar

Hurma pekmezinin üretim süreci hakkında bilgi veren Dinçsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olgunlaşmış hurmalarımızı ezerek kazanlarımıza koyuyoruz. Üzerine koyduğumuz hurma kadar da küllü suyumuzu koyuyoruz. Küllü suyu koyduktan sonra kaynatmaya başlıyoruz. Hurmalar kaynadığı esnada köpürmeye başlıyor. Köpüğü gidene kadar sürekli kaynatıyoruz. Köpüğü gittikten sonra ateşin altını çekiyoruz. Bu şekilde bir gece bekletiyoruz. Ertesi gün gelip sıkma makinelerimizle şırasını çıkarıp yeniden kaynatmaya başlıyoruz. Kaynatma işlemi 5-6 saatimizi alıyor. Sonra kavanozlarımıza koyuyoruz. Şu anda eşimize, dostumuza veriyoruz. Satış artarsa üretimi de artıracağız."

Nurcan Uçanok ise uzun yıllardır köyde yaşayan ailesinin 5'inci kuşak üyesi olduğunu aktardı.

Trabzon hurmasının bölgenin iklim koşullarından dolayı kaliteli olduğunu vurgulayan Uçanok, "Hurma burada büyük bir tonajla yetişiyor. Alıcılar hurmaları seçerek alıyor. Satılamayan hurmalar bize kalıyor. Biz de elimizdeki hurmayla bir şeyler üretmek istedik. Hurma çok kıymetli bir meyve. Japonya'da, İngiltere'de özellikle çok tutulan bir meyve. Elimizdeki hurmaları pekmez yaparak değerlendiriyoruz. Topladıklarımızla da kurutma yapıyoruz." diye konuştu.