Bilecikli Üretici, 2 Kiloluk Domates Yetiştirmek İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecikli Üretici, 2 Kiloluk Domates Yetiştirmek İstiyor

Bilecik'te yaşayan Mesut Kolay, Bulgaristan'dan getirdiği tohumlarla hobi amaçlı başladığı domates yetiştiriciliğinde bu yıl 2 kilogramlık bir domates yetiştirmeyi hedefliyor. Kolay, organik gübre kullanarak büyük domatesler yetiştiriyor ve Bilecik'te bu tarz üretimin yaygınlaşmasını istiyor.

26.07.2024 13:33
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Bu yılki hedefi 2 kiloluk domates

Geçen yıl 1 kilo 738 gramlık domates yetiştirdi, bu yıl hedefini büyüttü

Bu domatesleri dalları bile taşıyamıyor

Bulgaristan'dan getirdiği tohumla hobi amaçla başladığı domates yetiştiriciliği sürdüren Mesut Kolay;

"Serada hiçbir kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanmıyorum, koyun gübresi ve ısırgan otundan kendimin yaptığı organik gübreyi kullanıyorum"

"Yetiştirdiğim domateslerin Bilecik ve ilçelerinde yaygınlaşmasını istiyorum, vatandaşlara tohum ve fide desteği de sağlayabilirim"

BİLECİK - Bilecik'teki üretici Mesut Kolay, kendi imkanlarıyla kurduğu serada Bulgaristan'dan getirdiği tohumla hobi amaçla başladığı domates yetiştiriciliğinde bu yılki hedefi 2 kiloluk bir ürün almak.

Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan Kolay, Bulgaristan'dan 1993 yılında getirdiği domates tohumlarıyla ürün yetiştirmeye başladı. Mesut Kolay, yetiştirdiği domateslerin büyük olması ve adeta dallarının taşımaması ile ünlendi. Vatandaşlar, yetişen büyük domatesleri hayretle karşılarken, sera sahibi Mesut Kolay geçen yıl en büyük domatesinin bin 738 gram geldiğini, bu yılki hedefinin 2 kilo olduğunu dile getirdi. Kolay, "Serada hiçbir kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanmıyorum. Domateslerimde koyun gübresi ve ısırgan otundan kendimin yaptığı organik gübre kullanıyorum. Her yıl aldığı ilk ürünleri bir sonraki yıla tohumluk olarak ayırıyorum. Yetiştirdiği domatesler büyük olduğundan dalları taşımamaya başladı. Bu yıl 2 kilogram ağırlığında bir domates yetiştirmeye hedefliyorum. Yetiştirdiğim domateslerin Bilecik ve ilçelerinde yaygınlaşmasını istiyorum, vatandaşlara tohum ve fide desteği de sağlayabilirim" dedi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecikli Üretici, 2 Kiloluk Domates Yetiştirmek İstiyor - Son Dakika

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