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Bilen: "Türkiye'nin ulaşım yatırımlarından pay alması için çalışıyoruz" - Son Dakika

Bilen: "Türkiye'nin ulaşım yatırımlarından pay alması için çalışıyoruz"

28.12.2021 14:41
Bilen: "Türkiye'nin ulaşım yatırımlarından pay alması için çalışıyoruz"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Genel Başkan Yardımcısı Ergun Bilen, G7 ülkelerinin 2035 yılına kadar ulaştırma sektörüne 40 trilyon dolar yatırım yapacaklarını hatırlatarak, Türkiye'nin bu ulaşım yatırımlarından pay alması için çalıştıklarını kaydetti.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Genel Başkan Yardımcısı Ergun Bilen, G7 ülkelerinin 2035 yılına kadar ulaştırma sektörüne 40 trilyon dolar yatırım yapacaklarını hatırlatarak, Türkiye'nin bu ulaşım yatırımlarından pay alması için çalıştıklarını kaydetti.

UND Genel Başkan Yardımcısı Ergun Bilen, yaptığı açıklamada ulaştırma sektörüne dair gelişmeleri değerlendirdi. UND olarak sorunları hep birlikte çözeceklerini dile getiren Bilen, sektörün gelişmesi, firmaların büyümesi için çok çalışan bir başkanlarının olduğunun altını çizdi. "Biz her zaman birlikteyiz, her zaman güçlüyüz" diyen Ergun Bilen, "Gece gündüz uğraştık ve Kapıkule'de geçişleri hızlandırdık. Orta Asya ve Orta Doğu taşımalarındaki sorunları çözmek için de çalışıyoruz. Biz, sektör olarak bir olacağız, diri olacağız ve sorunları hep birlikte çözeceğiz. Sektörümüzün gelişmesi, firmalarımızın büyümesi için hayatını adayan bir başkanımız var. UND ekibi olarak bizler Çetin Nuhoğlu başkanımız önderliğinde dimdik geleceğe yürüyoruz. Ülkemizin en büyük şansı başımızda Çetin Nuhoğlu ile birlikte güçlü lojistik firmalarına sahip olmasıdır. Bu gücü bozmak isteyenlere asla izin vermiyor ve çalışıyoruz. 10 yıl önce tüm Türkiye 2 milyar dolar yaş sebze-meyve ürünü ihracatı yaparken, bugün bu sayı 4 milyar dolara yükseldi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin ulaşım yatırımlarından pay alması için çalışıyoruz"

Lojistik sektörünün korona virüs ile birlikte yıldızının parladığını kaydeden Bilen, "Lojistik sektörünün önemi sürekli artıyor ve korona virüs ile beraber de yıldızı parladı. Çin 'tek kuşak tek yol' için 3 trilyon dolar yatırım yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. G7 ülkeleri yeni bir karar alarak 2035 yılana kadar ulaştırma sektörüne 40 trilyon dolar yatırım yapacaklar. Bunun binde biri Türkiye'ye gelse bu 40 milyar dolar eder. Türkiye'nin de bundan pay alması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Türkiye, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilen: 'Türkiye'nin ulaşım yatırımlarından pay alması için çalışıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bilen: "Türkiye'nin ulaşım yatırımlarından pay alması için çalışıyoruz" - Son Dakika
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