Bilgi Buzkıranı Projesi Başladı

07.05.2026 11:47
Rosatom, 22 ülkeden genç öğrencileri Kuzey Kutbu keşfine katılmaya davet etti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 7'ncisi yapılacak uluslararası bilim ve eğitim projesi "Bilgi Buzkıranı"nda uluslararası katılımcılar için seçim sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Ermenistan, Bangladeş, Belarus, Bolivya, Brezilya, Macaristan, Vietnam, Mısır, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Moğolistan, Myanmar, Namibya, Ruanda, Sırbistan, Tanzanya, Özbekistan ve Güney Afrika dahil 22 ülkeden 14-16 yaş arası öğrenciler, seçim sürecinin uluslararası aşamasına katılmaya davet edildi.

Her ülkeden projeye katılmaya hak kazananlar, ağustosta, nükleer buzkıran gemisi 50 Let Pobedy ile Kuzey Kutbu keşif gezisine katılacak. Keşif gezisine katılanlardan bazıları, ülkelerinin Kuzey Kutbu'na ulaşan ilk temsilcileri olacak.

Uluslararası katılımcılar için seçim süreci üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada, "goarctic.energy" internet sitesinden kayıt yaptıranlar bilim temelli bilgi yarışmasına katılacak. İkinci aşama, Arktik denizciliğinin güvenli gelişimini sağlamak için kullanılan teknolojiler dahil olmak üzere Rosatom'un yenilikçi çözümlerine ilişkin bir dizi çevrim içi seminerden oluşuyor. Videoları izledikten sonra, her katılımcı bilgisini değerlendirmek için bir sınava girecek ve verilen materyale dayalı olarak görevleri tamamlayacak. İlk iki aşamada en yüksek puanı alan her ülkeden ilk 10 finalist, final görevinin konusuyla ilgili fikirlerini bir video ile anlatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RAIN Özel Kurumu İletişim Genel Müdür Yardımcısı Alexandra Yustus, Bilgi Buzkıranı projesinin uluslararası formatta üçüncü kez düzenlendiğini belirterek, "23 ülkeden çocuklar, nükleer buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na doğru büyüleyici ve eğitici bir yolculuk yapacaklar. 10 gün boyunca, önde gelen bilim insanları, bilim iletişimcileri ve blog yazarlarıyla birlikte nükleer buzkıran gemisinde Kuzey Kutbu'nu keşfedecekler. Bu keşif gezisi, sadece dünyanın en yüksek noktasına ulaşmak için değil, aynı zamanda ufuklarını genişletmek, yeni arkadaşlar edinmek, rekorlar kırmak ve belki de bir kutup ayısı görmek için de bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

