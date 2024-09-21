Bilgi ve İletişim Sektörü 5 Yılda Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bilgi ve İletişim Sektörü 5 Yılda Büyüdü

Türkiye'de bilgi ve iletişim firmalarının brüt satışları son 5 yılda 4,5 kat artarak 724,4 milyar lira oldu.

21.09.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları son 5 yılda 4,5 katına çıkarak yaklaşık 724,4 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, 2023 yılı itibarıyla bilgi ve iletişim alanında 38 bin 142 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalardaki çalışan sayısı ise 264 bin 349 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bu sektörde faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarının 2019-2023 döneminde düzenli arttığı görüldü.

Sektörün brüt satışları 2019'da 162,1 milyar lira olarak kaydedildi. Tüm dünyada birçok sektörü durma noktasına getiren Kovid-19 salgının görüldüğü 2020'de yaklaşık 192,6 milyar lira olan brüt satışlar, 2021'de 261 milyar liraya, 2022'de 466,2 milyar liraya ve 2023'te 724,4 milyar liraya ulaştı.

Böylece sektördeki firmaların 5 yılda brüt satışları 4,5 katına çıktı.

Aktif büyüklükleri yaklaşık 3,4 katına yükseldi

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2019'da 234,4 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2020'de 265,4 milyar liraya, 2021'de 357,2 milyar liraya, 2022'de 587,5 milyar liraya ve 2023'te ise 794,8 milyar liraya ulaştı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2019-2023 döneminde 3,4 katına çıktı.

Öz kaynaklar da 3,5 katına çıktı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı 2019'da 96,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2023'te 340,5 milyar liraya kadar yükseltti. Söz konusu dönemde öz kaynakların 3,5 katına çıktığı görüldü.

Net kar 9,1 katına çıktı

2019-2023 döneminde birçok alanda büyüyen sektörün karlılığında da artış yaşandı. Sektörün net karı 2019'da 11,6 milyar lira seviyesindeydi. Sektör firmaları 2020'de 17 milyar lira, 2021'de 22,9 milyar lira, 2022'de 36,3 milyar lira ve 2023'te 105,2 milyar lira net kar sağladı.

Böylece söz konusu firmaların net karı son 5 yılda 9,1 katına çıkmış oldu.

Bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firmaların 2019-2023 yıllarında öz kaynak, brüt satış, varlıklar ve net karlarındaki değişimler şöyle:

Bilgi ve iletişim (Bin lira) 20192020202120222023
Brüt Satışlar162.133.103192.609.501260.977.648466.163.091724.364.389
Yurt içi satışlar144.982.902170.592.172222.949.175383.132.757605.620.842
Yurt dışı satışlar15.659.52619.970.71534.928.63774.826.349108.218.296
Diğer gelirler1.490.6752.046.6143.099.8368.203.98510.525.251
Aktifler234.412.560265.411.824357.170.814587.537.354794.840.721
Öz kaynaklar96.620.150107.254.769141.459.314241.959.850340.511.624
Net kar11.624.63217.025.27822.942.48436.295.426105.243.001

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilgi ve İletişim Sektörü 5 Yılda Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
16:43 AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde
15:55 Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
15:27 Norveçli yıldız İsrail’den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 13:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: Bilgi ve İletişim Sektörü 5 Yılda Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement