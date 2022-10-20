Bilim tarlasında bin 500 farklı buğday genotipi tohumu toprakla buluştu - Son Dakika
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Bilim tarlasında bin 500 farklı buğday genotipi tohumu toprakla buluştu

20.10.2022 11:46
Bilim tarlasında bin 500 farklı buğday genotipi tohumu toprakla buluştu

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından oluşturulan Ar-Ge Merkezinde yapılan ıslah çalışmaları Türkiye'nin tahıl üretiminde devrim oluşturacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından oluşturulan Ar-Ge Merkezinde yapılan ıslah çalışmaları Türkiye'nin tahıl üretiminde devrim oluşturacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinde Türk tarımına büyük katkılar sağlaması hedeflenen, bin 500 buğday çeşit adayı üzerinde ıslah çalışmaları sürüyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy başkanlığında sürdürülen çalışmalarda soğuğa, kuraklığa ve değişen iklim koşullarına toleranslı çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. 2023 yılında hasadı planlanan buğday çeşit adayları yaklaşan kış öncesi toprakla buluşturuldu. Üzerinde çalışılan yaklaşık bin 500 türün ekimi, bilim tarlası adı verilen tarlada gerçekleştirildi.

Türkiye'nin makarnalık buğday çeşit sayısının az olduğunu söyleyen Tolga Karaköy, "Makarnalık buğday konusunda bizim çeşit sıkıntımız var. Türkiye genelinde makarnalık buğdaylarda çeşitler az sayıda bunun için özellikle bu bölgede makarnalık buğdaylar üzerinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. Ekmeklik makarnalık buğdaylar yanında aynı zamanda kışlık arpa ıslahı çalışmaları yürütüyoruz. Kışlık arpalar yöremizde çok önemli bir konumda" dedi.

"Yaklaşık bin 500 adet çeşit adayımız var"

Prof. Dr. Tolga Karaköy bin 500 aday üzerinde çalıştıklarını belirtip, "Şu anda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarımsal ARGE merkezinde bulunuyoruz. Bu merkezde tahıl ıslah çalışmaları çerçevesinde ekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Islah çalışmaları süreklilik göstermek zorundadır. Geçen yıldan gelen çeşit adaylarımızın burada ekimlerini yapıyoruz. Aynı zamanda burada ektiğimiz materyallere yeni melezlemeler yaparak açılan jenerasyonlar içinde bizim yöremize bölgemize uygun olan çeşitlerin geliştirilmesi için çalışılmalarımıza devam ediyoruz. Şuanda burada gördüğünüz sistem üniversitemizin iş birliği yapmış olduğu Tekfen Tarım, Çukurova Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakültesi işbirlikleriyle yürüyen ıslah programıdır. Bu ıslah programı çerçevesinde yaklaşık 1500 adet çeşit adayımız, aynı şekilde melezlemelerden gelen hatlarımızın şu anda burada ekimini yapmaktayız. Önümüzde ki hafta itibariyle ıslah çalışmaları çerçevesinde tahıl ekimlerimizi bitirmiş olacağız" dedi.

Karaköy Türkiye'nin ihtiyacı olan çeşitlerin artırılması konusunda yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Makarnalık buğday konusunda bizim çeşit sıkıntımız var. Türkiye genelinde makarnalık buğdaylarda çeşitler az sayıda bunun için özellikle bu bölgede makarnalık buğdaylar üzerinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. Ekmeklik makarnalık buğdaylar aynı zamanda kışlık arpa ıslahı yapıyoruz. Kışlık arpalar yöremizde çok önemli bir konumda. Çünkü yöremizde arplar genellikle yazlık olarak ekiliyor. Bu durumda verimi düşüren bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde yulaf üzerine olan çalışmalarımız var. Bölgemiz üzerine konuşursak az sayıda çeşit var. Bu çeşitleri artırmak adına da yulaf üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tahıllar stratejik ürünler olduğu için bu çalışmalara çok önem veriyor. Bu çerçevede kurulduğumuz günden itibaren çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bunun yanında gerek şeker pancarı, gerek soya, gerekse yem bitkileri konusunda çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Türkiye, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilim tarlasında bin 500 farklı buğday genotipi tohumu toprakla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilim tarlasında bin 500 farklı buğday genotipi tohumu toprakla buluştu - Son Dakika
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