Bilimle Erken Tanışma Projesi

Biruni Üniversitesinin TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan projesi Muş'un kırsal bölgelerinde yaşayan çocukları bilimle erken yaşta tanıştırarak bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Araştırma Görevlisi Tuba Kapucuoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği "Doğamda Bilim Var: Küçük Kaşiflerin Bilim Yolculuğu" başlıklı proje," TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Muş'un kırsal bölgelerinde yaşayan okul öncesi dönem ve ilkokul çağındaki çocukların bilimle erken yaşta tanışmalarını sağlarken, doğayı bir öğrenme ortamı olarak deneyimlemelerine imkan sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapucuoğlu, çocukların doğuştan gelen merak duygusunun uygun öğrenme ortamlarıyla desteklenmesinin bilimsel düşünmenin gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların doğayla etkileşim kurabilecek önemli fırsatlara sahip olduğunu aktaran Kapucuoğlu, "Projeyle bu çevresel deneyimlerin bilimsel etkinliklerle desteklenerek anlamlı öğrenme yaşantılarına dönüşmesini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kapucuoğlu, proje uzmanı olarak görev alan Doç. Dr. Özlem Yurt Tarakçı başta olmak üzere bilgi birikimi ve deneyime sahip akademisyen, eğitmen ve konuşmacıların proje kapsamında bir araya geldiğini belirten Kapucuoğlu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında çocuklar doğa gözlemleri yapacak, deneysel çalışmalar gerçekleştirecek ve keşif temelli etkinliklere katılacak. Hedefimiz, çocukların bilimi yalnızca okulda öğrenilen bir konu olarak değil, günlük yaşamın doğal bir parçası olarak deneyimlemelerini sağlamak. Etkinliklerde çocukların gözlem yapma, tahmin etme, karşılaştırma, sınıflandırma ve problem çözme becerilerini destekleyeceğiz. Böylece erken yaşlardan itibaren çocukların çevrelerini gözlemleyen, sorgulayan, araştıran ve keşfeden bireyler olarak bilimsel süreçlere aktif katılım göstermelerini teşvik edeceğiz."

"Proje yalnızca çocukları değil, bölgedeki yetişkinleri de kapsıyor"

Kapucuoğlu, proje kapsamında çocukların farklı öğrenme deneyimleri yaşayacağını aktararak, "Çocuklarımız doğada kodlama etkinliklerinden dijital mikroskopla yapılan incelemelere, mühendislik ve tasarım uygulamalarından deneysel çalışmalara kadar birçok etkinliğe katılacak. Yaprakların desenleri, toprağın yapısı, canlıların özellikleri ve doğadaki örüntüler çocuklar için bilimsel keşif araçlarına dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların çevrelerinde gördükleri olayları bilimsel bakış açısıyla değerlendirmelerinin hedeflendiğini belirten Kapucuoğlu, "Çocuklar bilginin pasif alıcıları olarak değil, sorgulayan, araştıran ve bilgi üreten bireyler olarak sürecin öznesi konumundalar. Proje yalnızca çocukları değil, bölgedeki yetişkinleri de kapsıyor. Bilimsel etkinliklerin yanı sıra ilkokul öğrencilerine ve köy halkına yönelik bilim söyleşileri düzenleyeceğiz. Böylece bilim insanları ile toplum arasında doğrudan etkileşim kurulmasına katkı sağlayacağız. Bilimsel bilginin erişilebilir ve paylaşılabilir bir değer olarak benimsenmesini amaçlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kapucuoğlu, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik uygulamalı etkinlikler, ilkokul öğrencilerine yönelik etkileşimli bilim söyleşileri ve yetişkinlere yönelik bilim buluşmaları gerçekleştirileceğini belirterek, öğretmenlerin bilim temelli etkinlikler yürütmelerinin teşvik edileceğini, okulların bilimsel içerikli kitap ve süreli yayınlara erişiminin de destekleneceğini aktardı.

Projenin Biruni Üniversitesi koordinasyonunda yürütüleceğini kaydeden Kapucuoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesinden akademisyenlerin katkı sunduğu çalışmanın, farklı kamu kurumlarından uzmanların da desteğiyle disiplinler arası bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Kapucuoğlu, bilimsel bilgi ile yerel yaşam deneyimlerini buluşturarak kırsal bölgelerde bilim okuryazarlığının güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.