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Bilinçli tüketici kombi alırken konforunu ve ekosistemin geleceğini düşünüyor - Son Dakika

Bilinçli tüketici kombi alırken konforunu ve ekosistemin geleceğini düşünüyor

04.01.2022 16:17
Bilinçli tüketici kombi alırken konforunu ve ekosistemin geleceğini düşünüyor

Kombi Kullanım ve Tercih Araştırması'nın sonuçları, bilinçli tüketicilerin, iklimlendirme cihazı satın alırken kendi konforunu düşünmenin yanı sıra, ekosistemin geleceğini de göz ardı etmediğini ortaya koydu.

Kombi Kullanım ve Tercih Araştırması'nın sonuçları, bilinçli tüketicilerin, iklimlendirme cihazı satın alırken kendi konforunu düşünmenin yanı sıra, ekosistemin geleceğini de göz ardı etmediğini ortaya koydu.

Vaillant Türkiye açıklamasına göre, Vaillant Türkiye sponsorluğunda Aksoy Araştırma tarafından yapılan Kombi Kullanım ve Tercih Araştırması tamamlandı. Araştırmaya göre, iklim değişikliği dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Küresel ısınmanın etkilerinin artmasıyla birlikte yenilenebilir enerji, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi konular önemli gündem maddeleri haline geliyor.

Hemen her sektörde daha çevreci ve daha verimli ürünler üzerine çalışmalar yapılırken, doğada var olan enerjiyi maksimum verimlilikle, doğru bir şekilde kullanmayı sağlayan cihazlara odaklanılıyor. Bilinçli tüketiciler ise artık seçtikleri cihazlarda konforun yanı sıra ekosistemin geleceğini de düşünüyor. Çevreye karşı duyarlı, kullanım kolaylığı sunan ve uzun yıllar üst düzey konfor sağlayan ürünler daha çok tercih ediliyor.

Tasarruf hiç olmadığı kadar ön planda

Araştırmaya göre, tüketicilerin satın alma sırasında kararlarını şekillendiren en önemli konular fiyat, verimlilik ve tasarruf olarak sıralanıyor.

Tasarruf, satın alma kararında hiç olmadığı kadar öne çıkıyor. Tüketicilerin yüzde 87,4'ü, kombinin "yoğuşmalı ve tasarruflu" olmasına öncelikli olarak önem verdiğini belirtiyor.

Katılımcılara kombi satın alırken hangi kriterlere dikkat ettikleri sorulduğunda ilk cevap, yine bununla bağlantılı olarak, yüzde 75,5 ile "teknik özellikler" oluyor. Teknik özellikler satın almada önemli kriterlerden biri olarak gösterilirken, "satın alma sonrası hizmet" de kombi tercih ederken en kritik konular arasında öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 80,9'u satın alma kararında servis hizmetinin önemini vurguluyor.

Kombi satın alırken tüketicilerin ilk adresi yüzde 85,3 ile markaların kendi mağaza veya web siteleri; hemen ardından ise yüzde 30,1 ile yapı marketler veya bu kapsamdaki siteler geliyor. Bu alanda e-ticaret siteleri şimdilik yüzde 21,6'yı geçemiyor.

Katılımcıların yüzde 54,7'si kombileri tamamen bozulana kadar değiştirmeyeceğini söylüyor. Tüketiciler, yüzde 50,8 gibi yakın bir oranla kombi arızalandığında ve tamir fiyatı neredeyse yenisi kadar olduğunda kombiyi değiştireceğini belirtiyor.

Araştırma, katılımcıların yüzde 79,4'ünün bu konuda bilinen markalara başvurduğunu gösteriyor. Öte yandan markalar tarafından yapılan iletişim çalışmalarının ve reklamların yüzde 42,3 oranıyla tüketiciyi etkilediği görülüyor. Tüketiciler fikir danışmak için yüzde 56 ile kombi satış mağazasındaki temsilcilere, yüzde 51,6 ile eş, dost, tanıdıklara ve yüzde 38,6 ile internete başvuruyor.

Yüksek verimlilik akıllı iletişim teknolojileri ile birleştirildi

Açıklamada verilen bilgiye göre, kurulduğu ilk günden beri sürdürülebilirlik kavramı üzerine çalışan ve ürettiği cihazların bu konuya en üst düzeyde uyumlu olması için çaba sarf eden Vaillant, bu bakış açısını Green iQ konsepti ile üst seviyeye çıkardı.

Daha yüksek verimliliğe sahip ürünlerini akıllı iletişim teknolojileriyle birleştiren Vaillant, daha çevreci Green iQ konseptli ürünleriyle daha fazla tasarruf sunuyor, akıllı iletişim teknolojileri ile tüketicilerin konfor seviyelerini artırıyor.

Vaillant'ın, Green iQ etiketli ecoTEC Exclusive yoğuşmalı kombisi, multi yoğuşma sağlayan teknolojisi ile standart kombilere kıyasla yüzde 8'e varan ek tasarruf ve düşük maliyetli enerji kullanımı vadediyor.

Kolayca kurulumu yapılan kablosuz ağ modülü sayesinde akıllı telefon uygulamasına bağlanabilen ve evdeki diğer akıllı cihazlarla iletişim kurabilen ecoTEC Exlusive, akıllı kontrol kullanımı ile A+ sistem ısıtma enerji verimliliğine, yüzde 9 düşük modülasyon oranıyla anlık ısı ihtiyacına göre otomatik kapasite ayarına sahip.

Son yıllarda geleneksel işi olan kombinin yanı sıra yüksek verimlilik özelliğine sahip ısı pompasına da odaklanan Vaillant, geçen yıl benzerlerinden yaklaşık 700 kat daha çevreci bir çözüm sunan ısı pompası aroTHERM plus'ı piyasaya sundu. A+++ verimlilik sunan aroTHERM plus ısı pompası; verimliliği ve çevreciliği ile dikkati çekiyor.

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Araştırma, Türkiye, Enerji, Kombi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilinçli tüketici kombi alırken konforunu ve ekosistemin geleceğini düşünüyor - Son Dakika Ekonomi


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