BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi - Son Dakika
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BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi

07.01.2023 17:06

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.
BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.
BİM'in kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
"Birlikten Berekete #KazananTürkiye" başlıklı açıklamada, 250'den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
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Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi - Son Dakika
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