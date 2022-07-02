Bin kilometrelik yoldan bezelye toplamaya geldiler - Son Dakika
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Bin kilometrelik yoldan bezelye toplamaya geldiler

02.07.2022 11:52
Bin kilometrelik yoldan bezelye toplamaya geldiler

Şanlıurfa'dan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gelen işçiler, günlük 150 liralık yevmiye ile sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zor şartlar altında çalışarak ekmek parasını kazanıyor.

Şanlıurfa'dan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gelen işçiler, günlük 150 liralık yevmiye ile sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar zor şartlar altında çalışarak ekmek parasını kazanıyor.

Türkiye'de bezelye üretimi konusunda önemli yere sahip Afyonkarahisar'a Türkiye'nin farklı illerinden gelen işçiler ekmek parasını kazanıyor. Şanlıurfa'dan gelen Sait Bilbay, ekmek parası için Afyonkarahisar'a çalışmaya geldiklerini ifade etti. Bilbay, "Zor şartlar altında çalışıyoruz. Güneşin altında çoluk çocuk ekmek parası peşinde koşuyoruz. Bin kilometrelik yoldan geldik Şanlıurfa'dan buraya. Sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz. Rezillik yani imkanlar yok. Yani şimdi çadır yerine bize konteyner kent olsa temiz ve hijyenik bir şeyler olsa hanımlar buradan giderken çamaşır makinesi olsa, fırını olsa temiz ekmeğini yemeğini yapsa biz de yesek. Buraya geliyoruz su çektirene kadar mahvoluyoruz. Elektriği çektireceğiz çektirene kadar mahvoluyoruz. Hani biraz ilgi yani ilgi istiyoruz. İlgi gösterseler bize yani devlet büyüklerimizden milletvekillerimizden Şanlıurfa milletvekillerine buradan sesleniyorum. Bir sesimiz gidecek oralara duyulacak."

Urfalı işçi Cemile Seno ise, 150 TL karşılığında akşama kadar çalıştıklarını kaydederek: "Vallahi çalışmalarımız zor geçiyor. Gündüzleri tarlada akşamları ise eve gideriz ekmek açarız yemek yaparız bulaşık yıkarız zor işte. Vallahi burada ucuz alıyoruz 150 lira civarında akşama kadar çalışıyoruz" dedi.

İbrahim Müjde de, "Şu anda bezelye tarlasında çalışıyoruz çocuklarımızla beraber büyük küçük demeden hep birlikte çalışıyoruz. Ailem 10 kişi günde toplayacağım bir ton. 1 ton 1 buçuk milyar. 1,5 milyar paranın 300 lirasını mazot parasına veriyoruz. 100 lirasını işçi başına veriyoruz, yememiz içmemiz kişi başı 120 lira para" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Şanlıurfa, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bin kilometrelik yoldan bezelye toplamaya geldiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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