Bina Tamamlama Sigortası: Güvencede Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bina Tamamlama Sigortası: Güvencede Yeni Dönem

Bina tamamlama sigortası, konut projelerini olası mali kayıplara karşı koruyarak güvence sağlıyor.

17.05.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), bina tamamlama sigortasının (BTS) konut veya kentsel dönüşüm projelerinin yarıda kalması halinde hak sahiplerini olası mali kayıplara karşı koruduğunu ve kayıpların tanzimi noktasında güvence sağladığını bildirdi.

TSB'den bina tamamlama sigortasına ilişkin alınan bilgiye göre, BTS sigortalılara, sektöre ve Türkiye'ye önemli katkı sunuyor.

Özellikle ön ödemeli konut projelerinde ve kentsel dönüşüm projelerinde tüketicilere güçlü bir güvence sağlayan bina tamamlama sigortası, inşaat firmalarının veya müteahhitlerin iflas gibi öngörülemeyen durumlar nedeniyle projeyi tamamlayamaması halinde hak sahiplerini olası mali kayıplara karşı koruyor. Bu sayede, yatırım sahiplerine ya projenin tamamlanması ya da kayıpların tazmin edilmesi yönünde güvence sağlanarak, projeye duyulan güveni artırıyor.

BTS ile temelde iki teminat sunuluyor. Sigorta şirketi projeyi tamamlamakla ya da zararları tazmin etmekle yükümlü oluyor. Böylece hak sahipleri mağdur olmuyor. Aynı zamanda sektör genelinde kalite ve güven standartlarını yükselten bir denetim mekanizması oluşuyor.

Neredeyse tüm ülkenin deprem bölgesi içinde yer aldığı ve Marmara Bölgesi'nde beklenen deprem göz önünde bulundurulduğunda, güvenli binalara erişim sağlayan kentsel dönüşüm projeleri ve bina tamamlama sigortası büyük önem taşıyor.

Bina tamamlama sigortası sadece risk yönetimine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda sigorta şirketlerinin satıcı/müteahhit üzerinde gerçekleştirdiği risk değerlendirmesi sayesinde projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi de sağlıyor.

Bu denetimle birlikte sigorta, inşaat sektöründe ikincil bir kontrol mekanizması rolünü üstlenerek projelerin güvenilirliğini artırıyor. Böylece, sigortanın risk yönetim fonksiyonu devreye giriyor ve sektörde güvenilir bir risk azaltma kaynağı olarak konumlanıyor.

Sektörü ekonomik dalgalanmalara karşı güçlendiriyor

BTS, aynı zamanda sektörü ekonomik dalgalanmalara karşı güçlendirirken, kentsel dönüşüm projelerine yönelik artan talep doğrultusunda sigorta şirketlerine ürün yelpazesini genişletme fırsatı sunuyor. Bu bağlamda, sektörün finansal sigortalar alanında büyümesine katkı sağlarken, ülke ekonomisine dolaylı yoldan istikrar getiriyor.

Müteahhidin bina tamamlama sigortasını yaptırması, hem kendi finansal güvenilirliğini gösteriyor hem de hak sahipleri açısından süreçte büyük bir güven oluşturuyor. Anlaşmalar daha hızlı ve şeffaf ilerliyor.

Arsa sahipleri, müteahhidin temerrüde düşmesi riskine karşı doğrudan kendi adlarına bina tamamlama sigortası yaptırabiliyor. Bu, hak sahiplerinin inisiyatifini artırıyor ve projelere bağımsız bir güvence sağlıyor.

Sigortanın kapsamı tüm inşaat projelerini kapsayacak şekilde genişletildi

TSB, bina tamamlama sigortasının tanıtımı ve farkındalık yaratma çalışmaları kapsamında aktif bir rol üstleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artan kentsel dönüşüm talebine yanıt olarak, yasal düzenleme süreçleri hızlandırılırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) işbirliğinde güncellenen genel şartlar Temmuz 2024'te yayımlandı.

Bu güncellemeyle bina tamamlama sigortasının kapsamı, ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere tüm inşaat projelerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu kapsamda, tüketiciler gibi arsa sahipleri de evlerini dönüştürmek için anlaştıkları müteahhitlerden bu sigortayı talep edebiliyor.

Yapılan değişikliklerle daha fazla kentsel dönüşüm projesinin BTS kapsamına alınması ve stabil olan konut satışlarının canlanmasıyla orta ve uzun vadede söz konusu sigorta penetrasyonunun artması bekleniyor.

Bina tamamlama sigortasının artırılması için yapılması gerekenler

Bina tamamlama sigortasının artırılması için BTS'nin mutlaka talep edilmesi, finans kuruluşlarının proje finansman şartı olarak bu sigortanın yaptırılmasını istemesi gibi adımların atılabileceği öneriliyor. Bununla birlikte kat maliklerine veya yüklenici firmalara, sigortasız projelere başlamaları durumunda ruhsat iptali gibi idari yaptırımlar getirilmesi de ilgiyi artırabiliyor.

Sigorta şirketlerinin, kentsel dönüşüm özelinde daha esnek, daha pratik ve projeye göre uyarlanabilir bina tamamlama sigortası ürünleri geliştirmesi ve bu ürüne daha fazla odaklanması gerekiyor. Küçük projeler için "hızlı onaylı" modeller veya büyük projeler için "süreç teminatlı" ürünler sunulabileceği öneriliyor.

"Vatandaşların riskini minimuma indiriyor"

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bina tamamlama sigortalarının belki de son dönemlerde sigorta sektörünün sunduğu en önemli ürünlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

BTS'nin inşaat sürecinin yarım kalması riskine karşı vatandaşları koruduğunun altını çizen Gülen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir müteahhidin iflası durumunda sigorta şirketi ya projeyi tamamlıyor ya da zararları ödüyor. Son mevzuat değişikliğiyle birlikte BTS'nin kapsamı genişletilerek ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilave olarak kentsel dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere tüm inşaat projeleri kapsama alınmıştır. Böylece tüketicilerin yanı sıra artık arsa sahipleri de evlerini dönüştürmek için anlaşacakları müteahhitlerinden bu sigortayı talep edebilmektedir. Bina tamamlama sigortası vatandaşların risklerini minimuma indiren ve kentsel dönüşüm projelerine olan güveni artıran çok önemli bir güvence."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Hukuk, BTS, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bina Tamamlama Sigortası: Güvencede Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni’den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi 2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan Görüntüler ortaya çıktı Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu’nu getiriyor Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor
Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak

11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
10:42
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze’deki tüm çocuklar öldürülmeli
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
14:25
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var
14:22
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
14:19
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
14:14
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
14:01
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 12:49:27. #7.13#
SON DAKİKA: Bina Tamamlama Sigortası: Güvencede Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.