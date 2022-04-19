Bingöl'de ilk defa çiftçilere üzümsü meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, çiftçilere ilk defa yüzde 70 hibeli üzümsü meyve fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Meyveciliği Geliştirme Projesi çerçevesinde, Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yüzde 70 hibeli meyve fidanı dağıtımı yapıldı. İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen dağıtıma Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, şube müdürleri ve hibeden yararlanan çiftçiler katıldı. Teknik personel tarafından çiftçilere fidanların nasıl ekilmesi gerektiği anlatılırken, söz konusu projesinin ilk kez yapıldığı bildirildi. Dağıtım programında konuşan İl Müdürü Burhan Bahadır, amaçlarının üzümsü meyveciliği geliştirmek olduğunu söyledi. Bahadır, "İlimizde kırsal alanlarda alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla küçük olan bitkisel üretim parsellerini değerlendirmek için ilk defa üzümsü meyveler projesine başladık. Meyveciliği geliştirme projesi çerçevesinde toplamda yüzde 70 hibeli 5 bin 650 adet kuşburnu, dut ve böğürtlen fidanını inşallah toprakla buluşturacağız. Gerek böğürtlen olsun gerek kuşburnu olsun gerekse dut olsun içermiş oldukları vitaminle ve mineraller açısından oldukça zengin olduğundan ve yine bunlar birim alanında daha fazla gelir elde edilen ürünler olduğu için pekmez olarak, reçel olarak değerlendirildiklerinde çiftçimize ilave gelir artışları sağlayacaktır. Teknik ekiplerimiz ekiminden meyve tutumuna kadar her alanda çiftçilerimizle birlikte olacaklardır" şeklinde konuştu.

Program dağıtımın ardından sona erdi. - BİNGÖL