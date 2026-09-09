Bingöl'de trüf mantarı ve yapı stoku projeleri için protokol imzalandı - Son Dakika
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Bingöl'de trüf mantarı ve yapı stoku projeleri için protokol imzalandı

Bingöl\'de trüf mantarı ve yapı stoku projeleri için protokol imzalandı
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Bingöl'de trüf mantarının yetiştirilerek ekonomiye kazandırılması ve kentteki yapı stokunun coğrafi bilgi sistemleri tabanlı incelenmesi için iki protokol imzalandı. Vali Cahit Çelik, projelerin Bingöl'ün deprem riskine karşı tedbir almasına ve trüf mantarının değerlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Bingöl'de trüf mantarının yetiştirilerek ekonomiye kazandırılması ve kentteki yapı stokunun coğrafi bilgi sistemleri tabanlı olarak incelenmesine yönelik iki ayrı proje için teknik destek protokolü imzalandı.

Bingöl'de hayata geçirilmesi planlanan iki ayrı proje kapsamında teknik destek sağlanmasına yönelik protokoller imzalandı. Projelerden ilki, maddi değeri yüksek olan trüf mantarının Bingöl'de kültür ortamında yetiştirilerek ekonomiye kazandırılmasını kapsıyor.

Proje hakkında bilgi veren Bingöl Valisi Cahit Çelik, trüf mantarının özellikle Yedisu ilçesinde meşe ağaçlarının diplerinde doğal olarak yetişen ve bulunması zor bir ürün olduğunu belirtti. Çelik, "Trüf mantarı gerçekten maddi olarak çok değerli satılan bir ürün. Özellikle Yedisu'da meşe ağaçlarının dibinde bulunan ve zor bulunan bir ürün. İnşallah firmamız bunu kültür mantarı çerçevesinde yetiştirme konusunda çalışmalar yapacak. Bu sayede trüf mantarının ilimizde yetiştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması konusunda güzel bir çalışma olur" dedi.

İmzalanan ikinci protokol kapsamında ise Bingöl'deki mevcut yapı stokunun Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı olarak incelenmesine yönelik çalışma yürütülecek. Bingöl'ün deprem riski açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, proje kapsamında yapılacak gözlemsel incelemelerle binaların mevcut fiziki durumlarının tespit edilerek coğrafi bilgi sistemine işleneceğini söyledi.Vali Çelik, "Bu teknik destekle binalarımızın mevcut durumları belirlenecek ve coğrafi bilgi sistemine işlenecek. Yapılacak keşiflerle binaların fiziki anlamda hangi durumda olduğu tespit edilecek. Bu çalışma hem yapı stokumuzun yenilenmesi hem de bundan sonra alacağımız tedbirler konusunda bize rehberlik edecek" diye konuştu.

Vali Çelik, daha önce Bingöl Deprem Master Planı'nın hazırlanması sürecinde de teknik destek sağlandığını hatırlatarak, her iki projenin de Bingöl için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Deprem, Bingöl, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de trüf mantarı ve yapı stoku projeleri için protokol imzalandı - Son Dakika

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