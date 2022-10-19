Bingöl haberleri | Bingöl'de Eylül ayı içinde, dezavantajlı vatandaşlara 13 milyon 953 bin lira destek verildi - Son Dakika
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Bingöl haberleri | Bingöl'de Eylül ayı içinde, dezavantajlı vatandaşlara 13 milyon 953 bin lira destek verildi

19.10.2022 11:05
Bingöl haberleri | Bingöl'de Eylül ayı içinde, dezavantajlı vatandaşlara 13 milyon 953 bin lira destek verildi

Bingöl ekonomi haberi | Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Eylül ayı içinde dezavantajlı vatandaşlara 13 milyon 953 bin 700 lira sosyal destek verildiğini bildirdi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Eylül ayı içinde dezavantajlı vatandaşlara 13 milyon 953 bin 700 lira sosyal destek verildiğini bildirdi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal yardımlar çerçevesinde tespit edilen dezavantajlı ailelere maddi ve manevi destek sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede engelli evde bakım hizmeti, sosyal ekonomik destek ödemeleri, koruyucu aile ödemeleri, doğum yardımı ödemeleri, ücretsiz seyahat çerçevesinde gelir desteği ve özel Bingöl Bakım Merkezinde bakım altında olan bireylere aylık düzenli olarak maddi destek sağlanıyor.

2021 yılında kent genelinde dezavantajlı vatandaşlara toplamda 82 milyon 624 bin 839 lira sosyal ve ekonomik destek verilirken, bu rakamın 2022 Eylül ayında toplam 13 milyon 953 bin 700 lira olduğu aktarıldı.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Dezavantajlı bireylere yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi, onların eşit koşullarda topluma katılım sağlanması önem arz etmektedir. Çünkü dezavantajlı bireyler topluma sosyal entegrasyon açısından bazı zorluklar yaşamaktadırlar. Bu sebeple onların topluma aktif katılımlarını sağlamak ve topluma kazandırma bağlamında son yıllarda Bakanlığımızın çalışmaları artarak devam etmektedir. Bu minvalde müdürlüğümüze bağlı Bingöl Sosyal Hizmet Merkezi, Genç Sosyal Hizmet Merkezi, Karlıova Sosyal Hizmet Merkezi ve Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi ile vatandaşlarımızın bulunduğu bölgede en hızlı ve aktif şekilde hizmet sunmaktayız" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Bingöl, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl haberleri | Bingöl'de Eylül ayı içinde, dezavantajlı vatandaşlara 13 milyon 953 bin lira destek verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl haberleri | Bingöl'de Eylül ayı içinde, dezavantajlı vatandaşlara 13 milyon 953 bin lira destek verildi - Son Dakika
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