Bingöl Organize Sanayi Bölgesi\'nde enerji sorunu çözülüyor

Ekonomi

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Organize Sanayi Bölgesi'nin enerji sorununun çözüleceğini duyurdu.

BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Organize Sanayi Bölgesi'nin enerji sorununun çözüleceğini duyurdu. Enerji artırımının 2024 yılı yatırım programına alındığını duyuran Çintay, yatırımın gerçekleşmesiyle birlikte bölge ekonomisine katkı sağlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çintay, "Bingöl Organize Sanayi Bölgemizin yıllardır süregelen en büyük problemi olan enerji sorunu çözülüyor. Bingöl Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikalarımızın ve gelecekteki yatırımcılarımızın sürekli ve kesintisiz enerji tedarikine yönelik olarak planlanan 20 MVA güç artırımı, elektrik firmasının 2024 yılı yatırım programına alınmıştır. Bu elektrik güç artırımının, Bingöl Organize Sanayi Bölgemizin gelişimine katkı sağlayarak bölgeyi daha da cazip hale getireceği öngörülmektedir. Bu yatırımın gerçekleşmesiyle birlikte bölge ekonomisine katkı sağlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL